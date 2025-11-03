Revelaron la razón por la cual Marcelo Tinelli se habría distanciado de su hijo Francisco: "Desde que Francisco dijo..."
Tras el fuerte posteo que hizo Juanita Tinelli en Instagram, Luis Bremer contó en "Desayuno Americano" detalles sobre la familia del famoso conductor.
El pasado sábado, Juanita Tinelli publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, donde contó que fue amenazada y volvió a poner bajo la lupa la dinámica familiar de su padre, Marcelo Tinelli.
El fuerte contenido de la publicación generó repercusiones inmediatas y, en paralelo, salió a la luz un detalle sobre la relación de Marcelo Tinelli con su hijo mayor, Francisco, de 27 años. Según explicó Luis Bremer en Desayuno Americano, el vínculo entre padre e hijo se habría enfriado en los últimos tiempos.
"El vínculo de Francisco (Francisco Tinelli) con el padre no sería de cercanía desde que Francisco dijo 'no voy a participar de un reality'. Esto es una versión que me llega", indicó el periodista en el programa que se emite por canal América
Bremer también hizo referencia al origen de la amenaza que Juanita denunció: "Laura Ubfal dice que la amenaza (que hizo pública Juanita) llega de alguien que la familia conoce muy bien y que tendría vinculación con alguno de los negocios del propio Tinelli".
Se presume que la decisión de Francisco de no aparecer en el reality Los Tinelli, estrenado este 2025, podría haber sido un detonante en la distancia con su padre. Cabe destacar que el joven siempre mantuvo un perfil bajo en los medios, compartiendo además la pasión por San Lorenzo de Almagro, al igual que su padre, quien renunció a la presidencia del club en 2022 y se alejó de la gestión diaria de la institución.