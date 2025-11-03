Dieron a conocer la terrible frase con la que amenazaron a Juanita Tinelli

La familia Tinelli es en estos momentos el tema principal en los diferentes programas que cubren el espectáculo y la actualidad en Argentina. Es que en las últimas horas, Juanita Tinelli reveló que fue amenazada y generó polémica por un comunicado donde apunta contra el propio Marcelo Tinelli

En uno de los párrafos, ella expresó que "no comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afecta profundamente".

Lo cierto es que este tema está afectando demasiado a la familia del conductor y, mientras las horas transcurren, se van conociendo nuevos detalles sobre la amenaza que recibió la joven. Mauro Szeta, periodista de policiales, que trabaja en el programa de Sergio Lapegüe reveló la durísima frase con la que amenazaron a Juana Tinelli.

"La denuncia es clara y contundente en cuanto a cómo fue el llamado telefónico, no es simplemente un mensaje, sino que es una llamada que está datada el 29 de octubre", expresó el periodista. Luego de esta introducción pasó a leer la amenaza: "La persona que la amenaza le dice 'vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho'".