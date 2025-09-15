Los periodistas se encontraba al aire y al darse cuenta de la situación cortaron la transimisión de forma inmediata.

En la mañana del lunes, el personal de Crónica TV se vio sorprendido por un hombre que ingresó a los estudios de forma amenazante y con un cuchillo en su mano. Inmediatamente, se contactaron con la policía, quienes asistieron de forma inmediata al lugar.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, barrio porteño de San Telmo, cuando el sujeto entró diciendo que quería salir en vivo, pero los empleados de seguridad solicitaron al hombre que se retire. Aun así, el atacante hirió al hombre y se fue a la planta baja donde están los estudios, donde rompió varios vidrios, motivo por el cual se tuvo que convocar al grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

En las últimas horas, dieron a conocer el video del momento en que Bárbara Corvalán se encontraba realizando el segmento de espectáculos y de forma abrupta cortan la transmisión: "El último tema... Ahora vamos a contarlo porque ya venimos en Crónica TV". En ese momento uno de sus compañeros se cruza delante de la cámara y de fondo se escuchan gritos.

Video: así fue el momento en que un hombre ingresó a Crónica TV con un cuchillo Amenaza en Crónica TV: así fue el tenso momento en que un hombre ingresó al canal con un cuchillo

La periodista compartió una foto junto a sus compañeros tras lo ocurrido y expresó: "Todo en orden". Tras la detención del hombre, la transmisión volvió a su normalidad y el operativo que se montó en la puerta del canal se disolvió rápidamente para poder habilitar el tránsito, ya que se había interrumpido el mismo debido a la tensa situación.