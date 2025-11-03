Cande Tinelli puso en duda las amenazas de muerte contra Juanita y su reacción generó polémica: "Todo muy..."

La segunda hija de Marcelo Tinelli se desentendió de la situación y las redes se sorprendieron con la reacción de la mediática: los detalles

La interna familiar de los Tinelli pasa por un momento duro y ya dejó de ser un conflicto exclusivo entre padre e hija. Ahora, pareciera involucrar a toda una familia. Tras la denuncia de Juana Tinelli por las amenazas de muerte y su posterior distanciamiento de Marcelo Tinelli, Candelaria fue la siguiente en la lista de consultas.

Mientras Marcelo Tinelli optó por el silencio, limitándose a decir que "toda la familia" estaba recibiendo amenazas pero que no ventilaría el asunto, fue Candelaria Tinelli quien arrojó luz sobre el verdadero estado de las relaciones intrafamiliares.

Las duras palabras de Candelaria sobre Juanita Tinelli Embed - Cande Tinelli se mostró fría ante las amenazas de muerte de Juanita y las puso en duda: "Muy raro" La periodista Pochi de Gossipeame contactó a Candelaria para intentar comprender la situación, y la respuesta fue contundente y reveladora: “No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más”.

Al ser consultada sobre si la falta de vínculo era reciente, la hija del medio de Tinelli fue aún más dura, sentenciando: "Nunca tuve una relación cercana con ella." Además, afirmó estar "muy tranquila", que no tenía miedo y que todo lo que sucedía con su hermana menor le resultaba "todo muy raro".

La declaración de Candelaria Tinelli expone una grieta familiar de la que no se tenía conocimiento. Lo más llamativo es que, a pesar de que Cande asegura que el vínculo nunca fue estrecho, ambas siempre habían proyectado una imagen de cercanía y complicidad en eventos, cumpleaños e incluso en apariciones públicas, donde se dedicaban palabras de afecto.