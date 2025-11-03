Cristina Pérez sorprendió al cronometrar los abrazos de Javier Milei a sus ministros: ¿dijo algo sobre los saltos con Luis Petri?

La conductora analizó las demostraciones de afecto entre el mandatario y algunos funcionarios del Gabinete, luego de que se volviera viral el efusivo momento con el ministro de Defensa, quien es pareja de la figura de LN+.

Este lunes, Cristina Pérez habló en su editorial en Siempre+ (LN+) sobre la intensa renovación que se produjo durante el fin de semana en el Gabinete, y más allá de señalar que el Gobierno se encuentra en plena "metamorfosis", sorprendió al cronometrar los abrazos entre Javier Milei y sus ministros en Casa Rosada.

Puntualmente, la conductora comparó las manifestaciones de afecto entre el mandatario con Manuel Adorni, Diego Santilli y Santiago Caputo. En la previa, Cristina Pérez destacó que la cúpula del oficialismo se encamina en esta nueva etapa a un ordenamiento en sus roles, evitando las superposiciones de funciones que se venían dando en algunos sectores. Además, ponderó que este nuevo esquema fortalece a Javier Milei como líder político que toma por su cuenta determinaciones clave, como la de elegir a su nuevo jefe de Gabinete, actuando con autonomía y a contramano de algunas sugerencias que le llegan de una parte de su entorno.

"Yo medí la duración de los abrazos", anticipó la periodista ante su colega Facundo Chaves. Luego Cristina Pérez dejó en claro que no hablaría sobre el plantel completo de ministros que estuvo este lunes con Javier Milei en Casa Rosada. De hecho, la conductora no anticipó ningún tipo comentario sobre las efusivas muestras de afecto, que incluyeron saltos en modo adolescente, entre el Presidente y el ministro de Defensa Luis Petri, quien está en pareja con la figura de LN+.

Cristina Pérez cronometró los abrazos de Javier Milei a sus ministros Cristina Pérez cronometró los abrazos de Javier Milei a sus ministros Pérez focalizó en la actitud de Milei ante Adorni y Santilli, flamantes jefe de Gabinete y ministro del Interior, comparando tales abrazos con la demostración que el líder de La Libertad Avanza le brindó a su asesor sin cargo oficial. Los videos ilustraron saludos que se extendieron durante cuatro segundos con los dos funcionarios en cuestión, mientras que el apretón con Santiago Caputo se extendió durante siete segundos, es decir casi el doble.

Siguiendo con su análisis, y eludiendo astutamente el momento entre Javier Milei y Luis Petri, Cristina Pérez elucubró: "Me parece que hay una emocionalidad diferente en el tercer abrazo". En tanto que Facundo Chaves comentó sobre la manifestación de afecto del Presidente a su asesor: "Yo creo que es la contención de un padre a un hijo, o de un jefe a un subordinado al que quiere reconfortar".