Eduardo Feinmann aseguró que Javier Milei "echó" a Guillermo Francos y esbozó el primer chispazo del nuevo Gabinete

Eduardo Feinmann se refirió este lunes en Radio Mitre a los intensos movimientos en el Gabinete que se dieron a conocer durante el fin de semana. El conductor aseguró que Javier Milei "echó" a Guillermo Francos , y esbozó un posible chispazo con un referente de primera línea en la cúpula del Gobierno.

"Les cuento algunos detalles de la reunión del viernes de Macri con Milei. Cuando llega Macri, el presidente Milei ya había echado a Guillermo Francos. Lo había echado al mediodía por teléfono", comenzó Feinmann sobre la estruendosa salida del jefe de Gabinete .

Luego, el periodista sumó que el expresidente sabía que Guillermo Francos había sido desplazado, y que durante la cena compartida con Javier Milei intentó que el actual mandatario desista de tal decisión. "Al momento de la llegada, a las ocho de la noche, de Macri a la Quinta de Olivos, no se sabía nada públicamente que Francos no era más el jefe de Gabinete. Se supo a partir del tuit de Francos ocurrido en el medio de la comida entre Mauricio Macri y Milei", remarcó el anfitrión de Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

En tanto que sobre las tratativas del expresidente, el conductor reveló que tras fracasar en su idea de que Milei retroceda en su determinación de apartar a Francos , Macri le sugirió como reemplazo a nombres como Marcos Galperin, Martín Migoya u Horacio Marín.

Según Eduardo Feinmann , el argumento del exmandatario era sorprender al mercado con un no político como nuevo jefe de Gabinete . "El problema es que es un no político, pero cero experiencia en gestión del Estado. ¿Qué sabe Galperin de gestionar el Estado? Después me dirán, '¿qué sabe Adorni de gestionar el Estado?' Bueno, dos años fue vocero del Presidente y aprendió de la gestión del Estado, porque el monitorea la gestión de cada uno de los ministerios y tiene que comunicar lo que hace cada ministerio, así que algo aprendió", argumentó el comunicador.

En tanto que respecto a cómo concluyó el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri, Eduardo Feinmann aseguró que el último según su entorno se fue "desilusionado" de la cena con el máximo líder de La Libertad Avanza.

La decisión de Javier Milei que preanunciaría una tensión en el nuevo Gabinete

Por otro lado, el periodista esbozó una posible turbulencia en el reestructurado Gabinete al comentar el tuit presidencial con el que se informó el desembarco de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. En tal publicación, Javier Milei delegó explícitamente en el funcionario la misión de llevar adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular los consensos para las reformas de cara al futuro.

"La clave está en esta primera frase del presidente en el tuit, 'Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores'. Eso significa que nadie más lo va a hacer. Lo deja totalmente afuera a Santiago Caputo de ese rol, que habría dicho en los últimos días 'yo soy el único que tiene capacidad para hacerlo'. El Presidente no entendió la frase de esa manera, porque para él quien lo hará es Santilli", concluyó Eduardo Feinmann sobre este posible eje de tensión con el asesor presidencial.