Tras la salida de Guillermo Francos: los nombres que suenan para integrar el nuevo Gabinete de Javier Milei

El Gobierno nacional atraviesa horas de cambios y especulaciones luego de que Guillermo Francos dejara la Jefatura de Gabinete y Lisandro Catalán presentara su dimisión en el Ministerio del Interior. En ese contexto, el presidente Javier Milei designó al actual vocero presidencial, Manuel Adorni, como nuevo jefe de Gabinete .

Mientras el mandatario compartía una cena en la Quinta de Olivos junto al ex presidente Mauricio Macri, Francos hacía pública su renuncia a través de la red social X (antes Twitter). En su mensaje, argumentó que su salida buscaba permitirle al Ejecutivo avanzar “sin condicionamientos” en la nueva etapa iniciada tras las elecciones del 26 de octubre.

Desde la Oficina del Presidente se confirmó que Adorni será su reemplazante. El propio funcionario expresó su “profunda gratitud al presidente por la confianza” y adelantó que la prioridad será “profundizar las reformas estructurales”. El lunes jurará formalmente en Casa Rosada y todo indica que Javier Lanari podría ocupar su lugar como portavoz del Gobierno.

Por otro lado, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, también comunicó su renuncia en redes sociales, agradeciendo a Milei por la oportunidad de haberlo acompañado en su gestión.

De acuerdo a fuentes oficiales, el principal candidato para suceder a Catalán no sería otro que Santiago Caputo, asesor clave del Presidente Javier Milei e integrante del llamado “triángulo de hierro” junto a Karina Milei.

Entre los funcionarios de los que hay indicios que permanecerán en sus cargos se destacan Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

En tanto, se confirmó que Pablo Quirno asumirá al frente de la Cancillería tras la salida de Gerardo Werthein. Patricia Bullrich, que fue electa senadora por la Ciudad de Buenos Aires, dejará el Ministerio de Seguridad, y su lugar podría ser ocupado por la actual viceministra Alejandra Monteoliva.

Mariano Cúneo Libarona también presentó su renuncia en Justicia, donde el nombre de Sebastián Amerio sonaba como posible reemplazo, aunque el alejamiento del actual funcionario aún no está claro.

Luis Petri, por su parte, jurará como diputado el 10 de diciembre, dejando vacante el Ministerio de Defensa, que podría quedar en manos del brigadier Xavier Isaac.

Con estos movimientos, Milei reconfigura su equipo en busca de consolidar una nueva etapa de gestión marcada por los ajustes, los recambios y la continuidad de sus principales figuras económicas.