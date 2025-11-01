Repercusiones tras la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete
Dirigentes del oficialismo y la oposición reaccionaron en redes tras la salida de Francos y el ascenso de Adorni como nuevo jefe de Gabinete.
La renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el anuncio de su reemplazo por Manuel Adorni generaron una ola de reacciones en el arco político. Desde el oficialismo predominaron los mensajes de agradecimiento y reconocimiento a la gestión de Francos, mientras que en la oposición apuntaron sus críticas hacia el empoderamiento del vocero presidencial, quien había sido electo legislador porteño en mayo.
Agradecimientos y críticas por la salida de Guillermo Francos
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros en despedir públicamente al exjefe de Gabinete. “Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo. Te mando un abrazo grande“, escribió en sus redes.
En la misma línea se expresó la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien sostuvo: “No quiero que se vaya, pero creo que tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande. Es un honor haberlo conocido. Gracias por tanto, Guillermo”.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también se sumó a los mensajes. Felicitó a Adorni por su designación y agradeció a Francos por su “acompañamiento y liderazgo todo este tiempo“, destacando su aporte al proyecto “transformador liderado por el Presidente”. Además, se refirió a la salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior, reconociendo su labor durante la gestión.
Ramiro Marra eligió una metáfora futbolera para referirse al cambio en el Gabinete. “Estás ganando el partido y sacás al 9 por el que juega de 2, que le habías dicho a los hinchas que iba a jugar en reserva en la próxima temporada. El fútbol no tiene explicaciones. Al 2 lo vamos a extrañar, gran tipo”, publicó en X.
En la oposición, el diputado Esteban Paulón calificó el anuncio como un “Halloween libertario” y se refirió a la jornada como “noche de brujas con tren fantasma”. Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, ironizó sobre el nuevo rol de Adorni: “Y no era más que un candidato testimonial. Fin”, en alusión al estilo con el que suele cerrar sus publicaciones el vocero. Finalmente, Pablo Toviggino, dirigente de la AFA, aprovechó para recordar viejas disputas con Francos y escribió: “Chau, chau, chau. Tu suerte estaba decidida. Nos vemos, dientes amarillos. Hasta nunca”.