Dirigentes del oficialismo y la oposición reaccionaron en redes tras la salida de Francos y el ascenso de Adorni como nuevo jefe de Gabinete.

Repercusiones tras la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.

La renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el anuncio de su reemplazo por Manuel Adorni generaron una ola de reacciones en el arco político. Desde el oficialismo predominaron los mensajes de agradecimiento y reconocimiento a la gestión de Francos, mientras que en la oposición apuntaron sus críticas hacia el empoderamiento del vocero presidencial, quien había sido electo legislador porteño en mayo.

Agradecimientos y críticas por la salida de Guillermo Francos Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros en despedir públicamente al exjefe de Gabinete. “Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo. Te mando un abrazo grande“, escribió en sus redes.

Ha sido un honor trabajar contigo Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo.

Te mando un abrazo grande — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 1, 2025

Te mando un abrazo grande — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 1, 2025 En la misma línea se expresó la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien sostuvo: “No quiero que se vaya, pero creo que tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande. Es un honor haberlo conocido. Gracias por tanto, Guillermo”.

No quiero que se vaya, pero creo que tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande.

Es un honor haberlo conocido.

¡Gracias por tanto Guillermo! https://t.co/MVEqS9kVTa — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 1, 2025

Es un honor haberlo conocido.

¡Gracias por tanto Guillermo! https://t.co/MVEqS9kVTa — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 1, 2025 El ministro de Salud, Mario Lugones, también se sumó a los mensajes. Felicitó a Adorni por su designación y agradeció a Francos por su “acompañamiento y liderazgo todo este tiempo“, destacando su aporte al proyecto “transformador liderado por el Presidente”. Además, se refirió a la salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior, reconociendo su labor durante la gestión.

Felicitaciones @madorni por tu designación como Jefe de Gabinete, te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad.

Agradezco a @GAFrancosOk por su acompañamiento todo este tiempo, quien ha brindado un gran servicio a este proyecto transformador liderado por el… https://t.co/WsHX60fJSL — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) November 1, 2025



Ramiro Marra eligió una metáfora futbolera para referirse al cambio en el Gabinete. "Estás ganando el partido y sacás al 9 por el que juega de 2, que le habías dicho a los hinchas que iba a jugar en reserva en la próxima temporada. El fútbol no tiene explicaciones. Al 2 lo vamos a extrañar, gran tipo", publicó en X.