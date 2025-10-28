La categórica advertencia de Eduardo Feinmann a Javier Milei tras el batacazo en las elecciones

En su reflexión sobre la nueva victoria de La Libertad Avanza, el conductor alertó al mandatario sobre los imperiosos cambios que deberá operar en su gestión de ahora en adelante.

Eduardo Feinmann analizó en El Noticiero de A24 las aristas del arrasador triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, y más allá de resaltar la performance de la fuerza que lidera Javier Milei, también le deslizó una categórica advertencia al mandatario de cara a la segunda etapa de su gestión.

"Yo creo que ayer vivimos una impresionante demostración de madurez de la sociedad argentina, como pocas veces se ha visto. Ahora, creo yo que necesitamos todos los argentinos, aquellos que votaron, y aquellos que no votaron al Gobierno, la misma madurez del presidente", comenzó Feinmann en su llamado de atención a Milei tras el batacazo en las elecciones.

Luego el conductor amplió: "Recién nos contaba (Diego) Santilli que el presidente le contó a él que había aprendido de la paliza que sufrió el 7 de septiembre. Ojalá todavía siga aprendiendo, aún en la victoria, porque cuando tenés que demostrar que realmente tenés madurez es en la victoria, no tenés que agrandarte. Me lo enseñaba mi papá, mi abuelo, mis tíos, 'si te va bien, no te agrandes'".

Eduardo Feinmann alertó a Javier Milei sobre lo que debe cumplir tras el triunfo en las elecciones La advertencia de Eduardo Feinmann a Javier Milei tras el triunfo en las elecciones Siguiendo con su reflexión, Eduardo Feinmann le advirtió a Javier Milei y su cúpula: "La sociedad le ha dicho al presidente y al Gobierno 'muchachos, la verdad nos va como el traste, apenas si llegamos al día 20, muchos no llegamos a fin de mes, nos cuesta uno y la mitad del otro laburar, conseguir la guita, mantener los servicios, mandar a los chicos al colegio, pagar la prepaga; ¿pero sabés qué? Te doy una nueva oportunidad. Te la merecés, es la última. A ver si ahora me empezás a arreglar un poquito más a mí las cosas, al metro cuadrado, ayudame en eso, te ayudo ahora con el voto. No te doy un cheque en blanco, te apoyo'".

Además, Feinmann coincidió con la opinión de algunos referentes de la economía sobre la actitud que debería tomar Milei tras su triunfo en las elecciones. " Menos rockstar y más estadista, menos soberbia y más diálogo. No hay cheque en blanco, te doy otra oportunidad. Aprovechala, tomala y hacé todas las reformas que me prometiste. Me prometiste que vas a bajar los impuestos, que vas a hacer la reforma impositiva, que vas a hacer la reforma laboral, que vas a hacer la reforma del Código Penal. Vamos para adelante", enfatizó el comunicador.