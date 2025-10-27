Javier Milei reveló que "no esperaba el resultado" y aclaró "ganar en PBA no estaba en la cabeza de nadie"

El presidente Javier Milei evaluó el escenario tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y celebró "que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva" como la del kirchnerismo.

El presidente Javier Milei celebró este lunes que "dos tercios de los argentinos hayan decidido no volver al pasado" y aseguró que "lo peor ya pasó" de cara la segunda mitad de su Gobierno, donde buscará avanzar con reformas estructurales. Sin embargo, reconoció que "no esperaba el resultado" y que "ganar en la provincia de Buenos Aires no estaba en la cabeza de nadie".

"Dos tercios de los argentinos votaron por un futuro mejor, de prosperidad y crecimiento. El escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos con el que representa el kirchnerismo y la izquierda. Es como si tuvieras una autopista de doble mano y ese carril te llevaba a Venezuela o Cuba. La única propuesta que tenían era destruir lo que estamos haciendo en este Gobierno. La frase era 'tenemos que parar a Milei'", enfatizó el libertario en A24.

Por eso, el presidente destacó que "la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva" e insistió con que las dificultades económicas que atravesó su gestión este año respondieron a las avanzadas de la oposición y el temor que eso infundía en los mercados.

En ese marco, el mandatario admitió que "no esperaba este resultado" donde el oficialismo se impuso por casi 41 puntos en todo el país sobre el 31,67% que sumó el peronismo entre sus distintos sellos, y remarcó: "Imaginaba que podíamos recortar en Provincia de Buenos Aires, la campaña que hizo Diego Santilli es admirable".