Javier Milei, los cambios en el Gabinete y la reivindicación de Francos y el Triángulo de Hierro

Tras la victoria legislativa, ratificó la centralidad de Karina Milei y Santiago Caputo y elogió el rol de Guillermo Francos al frente del Gabinete. El presidente anticipó que habrá cambios en su equipo, pero aclaró que tiene "hasta el 10 de diciembre".

El presidente Javier Milei reivindicó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo como parte de su gobierno. Además. el día después de la gran victoria electoral, el mandatario sumó elogios para su actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También habló de los cambios dentro de la estructura de gobierno y aclaró que tiene tiempo "hasta el 10 de diciembre" para llevarlos adelante.

"El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo congreso. En cabeza de quién estaba que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires. Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada. ¿Cuándo cambia la cámara? Algo de tiempo tengo", destacó Javier Milei en diálogo con A24.

Y agregó: "Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados no tengas dudas de que los voy a sumar. Soy bilardista".

"He sido bastante claro en la postal del discurso. Dónde estaban Karina Milei y Santiago Caputo mientras yo daba el discurso. ¿Al lado de quién? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Yo soy el divulgador y el que tiene la visión, pero al muñeco ese hay que hacerlo funcionar", destacó sobre el rol del Triángulo de Hierro.

Sobre el jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei sentenció: "Guillermo Francos tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno y veremos a la luz del nuevo Gabinete como van a quedar las cosas, pero me parece casi una falta de respeto hacia gente que ha hecho un trabajo tan importante que la agenda política los quiera sacar. Eso es problema de los periodistas, no mío".