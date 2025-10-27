Javier Milei agradeció el "inquebrantable apoyo" de Donald Trump y Scott Bessent tras el batacazo electoral de LLA

El presidente Javier Milei llenó de agradecimientos a su par de Estados Unidos, Donald Trump , y su secretario del Tesoro, Scott Bessent , "por confiar en el pueblo argentino" luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. "Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños", sentenció.

El comentario del libertario llegó luego de que tanto Trump como Bessent celebraran en sus redes sociales el triunfo clave de la fuerza de Milei en las urnas, donde el oficialismo se impuso con el 40,7% de los votos en todo el país contra un 31,67% del peronismo -si se contabilizan todos los sellos que compitieron-.

El primero en felicitar al libertario fue el jefe de Estado estadounidense, quien saludó a Javier Milei "por su aplastante victoria en Argentina". "¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", insistió. Inmediatamente, el presidente le agradeció a Trump "por confiar en el pueblo argentino".

"Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial. MAGA", enfatizó el mandatario.

Poco después, el secretario del Tesoro norteamericano destacó las "exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza" y remarcó cómo Milei "tiene un mandato renovado para el cambio".

A su vez, Scott Bessent ratificó que "Argentina es un aliado vital en América Latina" y manifestó sus expectativas sobre que el Gobierno libertario "siga dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino". "Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante", finalizó.

Javier Milei junto al secretario de Tesoro norteamericano, Scott Bessent Javier Milei junto al secretario de Tesoro norteamericano, Scott Bessent Cuenta de X @OPRArgentina

En ese marco, Javier Milei le agradeció al funcionario de la Casa Blanca "por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo" y aseguró que "esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo".

En ese sentido, Milei destacó la "audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica" y enfatizó que "bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa". "Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!", proclamó el presidente.