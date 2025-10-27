El contundente respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: "Argentina es un aliado vital en América Latina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, felicitó al presidente argentino por su victoria en las legislativas y afirmó que la región avanza hacia una nueva etapa de prosperidad basada en la libertad económica.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas y aseguró que el país y América Latina se encaminan "hacia un futuro económico brillante".

"Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio", expresó el funcionario de la administración de Donald Trump.

En su cuenta de la red social X, compartió una fotografía junto al mandatario argentino y aseguró que el país "es un aliado vital en América Latina".

"Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando", evaluó Scott Bessent.

Señaló que espera que "se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, con prosperidad para el pueblo argentino".