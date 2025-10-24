Scott Bessent acusó de ser una "peronista estadounidense" a una senadora demócrata que se opuso al rescate a la Argentina

La senadora demócrata Elizabeth Warren envió una carta a grandes bancos privados para que se abstuvieran de prestarle dinero a la Argentina y Scott Bessent la comparó con Eva Perón.

Imitando el estilo tuitero de Luis Caputo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apuntó este viernes contra la senadora demócrata Elizabeth Warren y la acusó de ser una "peronista estadounidense" por oponerse al paquete de asistencia financiera de la Casa Blanca a la Argentina. Para reforzar su punto, compartió una imagen hecha con Inteligencia Artificial de la legisladora opositora como si fuera Eva Perón.

El particular cruce de Scott Bessent a una senadora demócrata "Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar "Don't Cry for Me Massachusetts" (No llores por mí Massachussetts) y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, Elizabeth Warren de alguna manera también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de préstamos", disparó Bessent.

El funcionario de Donald Trump hizo referencia a una serie de cartas que Warren le envió este viernes a los CEO de los grandes bancos estadounidenses (JPMorgan, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo) y a Santander, para solicitarles que no participaran del plan del Tesoro norteamericano para formar un fondo de US$20.000 millones para la Argentina con garantías financiadas por contribuyentes de Estados Unidos.

"Supondría una seria preocupación en términos de seguridad y solidez si su banco decidiera participar en este instrumento de inversión de 20.000 millones de dólares, dada la precaria solvencia de Argentina y su aparente falta de garantías valiosas para obtener un préstamo", insistió la senadora demócrata que se ha manifestado en contra del apoyo al Gobierno de Javier Milei en varias oportunidades.

Elizabeth Warren como Evita La imagen de Elizabeth Warren como Evita que compartió Scott Bessent. X (@SecScottBessent) Una "peronista estadounidense" En ese marco, Bessent acusó a Warren de ser "una peronista estadounidense" y chicaneó: "Lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación". "Senadora, salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote para reabrir el gobierno", sentenció el funcionario trumpista, que remató el posteo con la imagen de la demócrata interpretando a Evita.