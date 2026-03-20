Seguridad: cómo fue la visita exprés de Alejandra Monteoliva a Mendoza

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , visitó Mendoza en una breve actividad en la que se firmaron acuerdos de "interoperabilidad" en el Laboratorio de Identificación Balística de Mendoza, el primero que existe en Argentina comandado por una jurisdicción; con el de Nación.

El acto se realizó en la sede del ministerio de Seguridad y contó con la participación de la titular de la cartera en Mendoza, Mercedes Rus; la vicegobernadora Hebe Casado; y también de la jefa de fiscales de la Justicia Federal, María Gloria André.

“El convenio permitirá la interoperabilidad entre las bases de datos del recientemente inaugurado Laboratorio de Identificación Balística de Mendoza y las de la Policía Federal”, afirmó Rus.

Ambos laboratorios —únicos en el país con estas capacidades— podrán intercambiar información en tiempo real, agilizando las investigaciones y fortaleciendo la coordinación entre Nación y Provincia.

La ministra provincial destacó que esta conectividad también facilitará la vinculación con Chile y otros países de la región. “Cerca de 80 naciones cuentan con el sistema de identificación balística que ha adquirido Mendoza, lo que fortalece la seguridad en todo el territorio provincial”, subrayó.

En tanto, en Tribunales Federales, se abordaron estrategias para el tratamiento de delitos de competencia federal, como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el lavado de activos.

Mercedes Rus, Alejandra Monteoliva y María Gloria André Mercedes Rus, Alejandra Monteoliva y María Gloria André. Prensa Gobierno

Laboratorio de balística: tecnología al servicio de la seguridad

El acuerdo integra los sistemas de identificación balística IBIS y SAIB. El IBIS, único en Mendoza, permite registrar y comparar evidencias, vincular armas utilizadas en distintos delitos y reconstruir circuitos criminales con rapidez. El SAIB, administrado por la Policía Federal, funciona como base nacional y conecta información de todas las jurisdicciones, además de redes internacionales como Interpol.

“La interoperabilidad entre ambos sistemas permitirá que las evidencias recolectadas en Mendoza puedan cotejarse al instante con datos nacionales e internacionales, acelerando el esclarecimiento de delitos con armas de fuego”, destacó Rus. Esto mejora la trazabilidad de las armas y fortalece la investigación tanto a nivel provincial como nacional.

“Mendoza es la primera y única provincia del país que cuenta con un laboratorio de este tipo en manos de su policía. Esto nos permite combatir de manera más eficaz tanto el mercado ilegal como el legítimo de armas de fuego y todos los delitos vinculados a ellas, desde homicidios hasta robos”, señaló la ministra.

El laboratorio está conectado a Interpol, lo que permite articular con bases de datos internacionales. Además, Mendoza es la única jurisdicción que incorporó el sistema IBIS en su fuerza policial, consolidándose como líder en la aplicación de tecnología a la investigación criminal, con un modelo de gestión basado en innovación y eficiencia.