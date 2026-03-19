El motivo por el que estará en Mendoza la ministra de Seguridad de Javier Milei

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, estará en Mendoza este viernes, para rubricar acuerdos con la provincia con respecto al laboratorio provincial de Huellas Balísticas, que es el primero del país bajo la órbita exclusiva de una policía provincial y en integrarse a la red internacional IBIN de Interpol.

El dato fue confirmado por el Ministerio de Seguridad que dirige Mercedes Rus. No obstante, será una visita fugaz, teniendo en cuenta que se espera que llegue a Mendoza para firmar "exclusivamente" la interoperabilidad del laboratorio. Luego retornará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no se espera algún tipo de conferencia de prensa o contacto con los medios de comunicación. Tampoco hay datos concretos sobre el horario de la actividad.

El arreglo para la visita en Mendoza se terminó de concretar esta semana cuando se realizó una nueva actividad del Consejo de Seguridad Interior, donde Rus y el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino, expusieron la experiencia provincial en investigación científica del delito.

“Expusimos sobre los cuatro laboratorios que tiene Mendoza relacionados con la ciencia y con la tecnología en materia de prevención y represión del delito”, señaló Rus en el evento en Córdoba, que se realizó el martes.

En ese marco, detalló que el Ministerio Público Fiscal presentó el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia expuso el trabajo del Laboratorio Forense Digital, el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y el recientemente inaugurado Laboratorio Provincial de Identificación Balística.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Prensa Gobierno

Según explicó Rus, este último laboratorio cumple un rol central en la investigación de delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego. “El laboratorio de identificación balística tiene que ver con los mercados ilegales de armas de fuego y con la lucha contra el comercio y el traslado ilegal de armas, que afecta no solo a la provincia de Mendoza sino al país”, afirmó.

Durante la exposición también participó el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino, quien presentó la experiencia de Mendoza en el desarrollo de bases de datos genéticas y el impacto que tienen en la investigación penal. “La genética forense es un sistema de identificación comparable a la huella dactilar. Permite relacionar a un sospechoso con uno o varios hechos, vincular distintos delitos entre sí, detectar reincidencias o incluso desvincular a personas inocentes”, explicó Marino.

El especialista destacó además el crecimiento del banco de datos genéticos de la Provincia, que actualmente cuenta con más de 107.000 perfiles de imputados, condenados, personal de fuerzas de seguridad y voluntarios, entre otros registros.

Según detalló, este tipo de herramientas permite reducir tiempos y costos en los procesos de investigación judicial. Además de presentar el modelo científico aplicado a la investigación criminal, la ministra Rus también planteó una serie de necesidades vinculadas a la coordinación federal en materia de seguridad.

Entre ellas, mencionó la importancia de fortalecer el control sobre las líneas de telefonía celular utilizadas para cometer delitos, especialmente en casos de estafas o extorsiones realizadas desde establecimientos penitenciarios. “Mendoza ha hecho una gran inversión y prontamente va a estar inaugurado el sistema de inhibición. Pero si el resto de los servicios penitenciarios no hace su esfuerzo, cualquier mendocino puede ser víctima de una extorsión o de una estafa desde un servicio penitenciario de cualquier otro punto del país”, advirtió.

Laboratorio de Huellas Balísticas

El equipamiento, adquirido con una inversión superior a USD 1,6 millones, incluye estaciones de adquisición de vainas y proyectiles, un servidor de correlación, estaciones de análisis y un microscopio tridimensional. Todos estos dispositivos conforman el Sistema IBIS (Integrated Ballistic Identification System), la herramienta forense más avanzada del mundo para el seguimiento de armas de fuego y permitirá a Mendoza integrarse a la red internacional IBIN utilizada por más de 80 países.

Laboratorio de Huellas Balísticas 3 El nuevo Laboratorio de Huellas Balísticas en Mendoza. Gobierno de Mendoza

El sistema captura y compara, mediante microscopía 3D, las microcaracterísticas que dejan proyectiles y vainas. Gracias a algoritmos de coincidencia, el IBIS revela vínculos entre distintos hechos delictivos, incluso a nivel internacional. Esto permitirá a los peritos balísticos de la provincia establecer de manera más rápida y precisa si un arma fue utilizada en uno o varios crímenes.

Además, el laboratorio facilitará cotejos rápidos de material balístico, interoperará con bases de datos nacionales e internacionales y consolidará la integración de Mendoza con la Red IBIN de Interpol, utilizada por fuerzas de seguridad de varios países de la región.

alfredo cornejo Laboratorio de Huellas Balísticas Gobierno de Mendoza

En paralelo, el proyecto prevé la creación de una Base de Evidencia Balística, donde se almacenarán datos de proyectiles disparados, vainas servidas y armas de fuego, lo que permitirá generar vínculos entre hechos criminales locales, provinciales, nacionales e incluso internacionales. A la vez, permitirá identificar conexiones con problemáticas delictivas más complejas, como el narcotráfico, la criminalidad organizada y la trata de personas.

Con este laboratorio, la Provincia no solo refuerza la labor de la Dirección General de Investigaciones, sino que también garantiza la coordinación con redes de información de alcance internacional, consolidando un plan estratégico que busca más seguridad, prevención y eficiencia en la lucha contra el delito.

El Laboratorio funcionará en un edificio nuevo de 75 metros cuadrados, construido en el predio del Palacio Policial de la Ciudad de Mendoza y bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Científica. Se trata de una obra ágil y de rápida ejecución, diseñada específicamente para albergar tecnología de última generación.