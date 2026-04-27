Seguridad: abrieron las inscripciones para una carrera virtual del IUSP
Confirmaron que ya quedaron abiertas las inscripciones para la carrera virtual de Seguridad Pública que dicta el IUSP. Cómo anotarse.
El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) abrió las inscripciones para la nueva Licenciatura en Seguridad Pública con modalidad 100 % a distancia, una carrera orientada a ampliar el acceso a la formación superior y fortalecer la profesionalización del sistema de seguridad en Mendoza.
La propuesta, anunciada en el inicio del ciclo lectivo 2026, forma parte de la ampliación de la oferta académica del instituto y permitirá a egresados de tecnicaturas y profesionales del sector obtener un título de grado mediante cursado virtual.
Se trata de un ciclo de complementación curricular de dos años, con una plataforma educativa diseñada con criterios pedagógicos y acompañamiento de tutores durante todo el trayecto formativo.
El director general del IUSP, Alberto Rivero, destacó que la iniciativa apunta a consolidar la formación en el ámbito de la seguridad pública. “El instituto busca estar siempre a la vanguardia en educación. Queremos profesionales cada vez mejor preparados para los desafíos actuales”, señaló.
Además, subrayó el alcance de la modalidad virtual al remarcar que permite llegar a más profesionales en toda la provincia y el país facilitando el acceso a una formación de calidad.
Desde el instituto indicaron que la carrera está pensada para quienes, por razones laborales o geográficas, no pueden cursar de manera presencial, y mantener los estándares académicos establecidos junto a la Universidad Nacional de Cuyo.
Quiénes pueden inscribirse a la carrera de Seguridad del IUSP
- Egresados de tecnicaturas universitarias en Seguridad Pública y Penitenciaria del IUSP, de todos los planes de estudio.
- Egresados de tecnicaturas universitarias o terciarias en Seguridad o títulos afines de otras instituciones públicas o privadas.
- Personas con título terciario o universitario que trabajen en el ámbito de la seguridad pública o privada, quienes serán evaluadas por una comisión.
Los aspirantes deberán completar el proceso de inscripción a través de los canales oficiales del IUSP y presentar la documentación que acredite su formación previa.
El inicio de clases está previsto para agosto de 2026. Para consultas e inscripciones, está disponible el correo electrónico [email protected].