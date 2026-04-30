Pocos lo saben: el orificio de la tapa de la lapicera que sirve para salvar vidas

El orificio en la tapa de la lapicera no es un simple adorno. Tiene una función de seguridad que casi nadie conoce y que puede ser muy útil.

Es uno de los objetos más comunes en cualquier escritorio o mochila escolar. Sin embargo, pocos se detienen a observar que la tapa de la lapicera tiene un pequeño orificio en el extremo superior. Su verdadera razón de ser es mucho más vital: es una vía respiratoria de emergencia.

Lapicera segura La verdadera utilidad de este hueco no es técnica, sino de seguridad humana. Las estadísticas muestran que muchas personas, especialmente niños tienen el hábito de morder o juguetear con la tapa de la lapicera mientras están concentrados. El riesgo de una ingesta accidental es alto, y si la tapa quedara atascada en la tráquea, obstruiría por completo el paso del oxígeno.

Es por eso que el agujero permite que, en caso de atragantamiento, pase una cantidad mínima de aire suficiente para mantener a la persona con vida hasta que reciba asistencia médica. Debido a su eficacia, este diseño fue adoptado por la mayoría de las marcas líderes bajo normas de seguridad internacionales para reducir las muertes por asfixia.