Se conoció quién facturó el viaje de regreso de Manuel Adorni y dice que lo pagó el conductor contratado por la TV Pública

Un piloto con más de dos décadas de trayectoria en la aviación aparece vinculado a la facturación del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a su familia para regresar desde Punta del Este a San Fernando durante el fin de semana largo de carnaval.

Se trata de Agustín Issin , de 46 años, quien figura en la documentación presentada en la causa judicial. De acuerdo con esa factura, el piloto adquirió un paquete de diez vuelos por un total de 42.250 dólares, uno de los cuales habría sido utilizado en ese traslado. Siempre según ese registro, el pago se realizó en efectivo.

Issin voló para líneas aéreas como Latam y actualmente se desempeña como piloto corporativo en Consultatio, la firma del empresario Eduardo Costantini. Su recorrido profesional también incluye pasos por compañías como Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic, además de trabajos en taxi aéreo y manejo de helicópteros.

En la factura aportada a la causa figura un domicilio en Uruguay, dentro del complejo Greenpark, en la zona de Solanas. Su intervención en el expediente, no obstante, se circunscribe al vuelo de regreso.

El tramo de ida, en cambio, aparece facturado a nombre de la productora Imhouse, perteneciente al periodista Marcelo Grandio , quien mantiene una relación personal con Adorni y aseguró haber alojado al funcionario y su familia durante su estadía en Uruguay. A su vez, es conductor contratado por la TV Pública, área que responde al exvocero.

Las facturas de ambos vuelos fueron remitidas al expediente por la empresa Alpha Centauri S.A., a pedido del juez Ariel Lijo. En ese marco, se informó que el viaje de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, abonados en pesos mediante transferencia bancaria.

Como parte de las medidas de prueba, el magistrado también solicitó a los organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando toda la documentación vinculada al caso, incluidos registros de cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir el recorrido completo de los pasajeros y verificar si se cumplieron los controles migratorios y aduaneros correspondientes.

Qué dijo el piloto

Agustín Issin, el piloto que fue contratado para transportar a Adorni. Foto: El Diario AR Agustín Issin, el piloto que fue contratado para transportar a Adorni. Foto: El Diario AR

En declaraciones a elDiarioAR, el piloto vinculado a Eduardo Costantini aclaró que, además de su rol como piloto corporativo, desarrolla de manera independiente tareas como broker de vuelos.

En ese marco, detalló que se encarga de comercializar tramos aéreos y percibe comisiones de las empresas operadoras propietarias de las aeronaves, entre ellas Alpha Centauri. Se trata de una práctica habitual dentro del mercado de la aviación privada y sin relación con su función en Consultatio.

El piloto y broker aéreo Agustín Issin explicó que la contratación del vuelo de regreso se originó a partir de un contacto directo con el entorno del periodista Marcelo Grandio. Según detalló este medio, una colaboradora de su equipo recibió en febrero un llamado para gestionar ese tramo y, a partir de allí, se realizó una propuesta económica.

De acuerdo con su versión, el servicio no se facturó por 4.200 dólares, sino por un monto menor: 3.000 dólares, cifra que —aseguró— fue la finalmente acordada para concretar el traslado.