El viaje de ida de Adorni a Punta del Este lo pagó una productora de su amigo contratado por la TV Pública

En la causa judicial que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, se reveló una de las principales dudas que no quiso responder públicamente el jefe de gabinete.

Tras la disposición del juez Ariel Lijo , quien tomará acceso a las filmaciones del Aeropuerto de San Fernando mientras Adorni estaba con su familia , se conoció el recibo de pago del uso de ese jet privado.

El vuelo de ida no fue abonado directamente por el funcionario, sino por la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandio , quien lo acompañó en ese viaje.

Según consta en el expediente que también interviene el fiscal Gerardo Pollicita , el pago quedó acreditado a través de facturas. De acuerdo a esas constancias que pudo acceder MDZ de fuentes judiciales, la empresa Imhouse S.A. transfirió el dinero a Alpha Centauri S.A., firma que operó el vuelo privado. La suma fue de 6.984.180 pesos, equivalente a unos 4.830 dólares al momento de la operación.

El dato contrasta con las explicaciones públicas que había dado Grandio, quien ofreció versiones particulares sobre cómo se financió el traslado. “Lo invité a mi casa (en Punta del Este) porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave”, sostuvo en un primer momento. Luego agregó: “Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

Por su parte, el exvocero aseguró que el viaje no implicó el uso de recursos públicos y que lo costeó con dinero propio: “El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”. Además, señaló que durante su estadía se alojó en la vivienda de Grandio.

Mientras tanto, la empresa Alpha Centauri S.A. se comprometió ante la Justicia a presentar la documentación correspondiente al vuelo de regreso, lo que permitirá completar la trazabilidad de los pagos realizados.

Imhouse S.A., por su parte, es una productora de contenidos digitales. En su sitio web exhibe entrevistas realizadas por Grandio a Adorni para un programa emitido por la TV Pública.

En ese marco, Pollicita solicitó que Grandio sea citado a prestar declaración testimonial para esclarecer los detalles del financiamiento del viaje.

Además, se requirió a la Administración Nacional de Aviación Civil información completa sobre el plan de vuelo de la aeronave matrícula LV-HWA, tanto en el trayecto de ida —realizado el 12 de febrero hacia el aeropuerto Laguna del Sauce— como en el regreso del 17 de febrero, junto con toda la documentación asociada.

El fiscal también pidió la intervención de la Dirección General de Aduanas para determinar si se efectuaron controles sobre el vuelo, sus tripulantes y pasajeros, incluyendo la eventual presentación de declaraciones juradas sobre dinero en efectivo o bienes transportados.