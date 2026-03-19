A horas de ver a los Milei, Ariel Lijo accede a las cámaras que filmaron a Adorni y podría encontrar al "traidor"

El juez pidió ver las cámaras del aeropuerto de San Fernando, donde Adorni tomó el jet privado a Punta del Este. Karina Milei espera que allí aparezca el "topo" que grabó al exvocero.

A 24 horas de haber visto a Javier y Karina Milei en un selecto acto realizado por el aniversario del atentado a la Embajada de Israel, el juez Ariel Lijo solicitó una serie de medidas de prueba que podrían ser sustanciales para clarificar la feroz interna libertaria.

El magistrado solicitó el acceso a todas las cámaras de seguridad del Aeropuerto de San Fernando, donde Manuel Adorni tomó el polémico avión privado junto a su familia para viajar a Punta del Este. El contenido de esas grabaciones podría determinar quién filmó al jefe de Gabinete mientras se subía al jet.

Se trata de la principal preocupación de la hermana del presidente, quien busca desesperadamente saber quién quiso complotar contra el exvocero, asediado ahora por las causas judiciales. Desde el karinismo sostienen que el sector que responde a Santiago Caputo intervino en la difusión de imágenes y buscan pruebas para avanzar drásticamente en una purga en la SIDE y en otras áreas bajo control del asesor.

Desde las usinas que reportan al consultor son tajantes con esas acusaciones internas: “Son los mismos que operan en los medios diciendo que nos quieren sacar del Gobierno, la noticia debería ser esa, que hay funcionarios que mienten hablando de golpes internos”. En ese sentido, aseguran tener pruebas sobre "células K en distintas áreas, como en PSA y ANAC" y que habrían sido los que "traficaron" con ese video.

Adorni X Mientras la atención estaba puesta en el temporal que azotó Buenos Aires y en las amplias medidas de seguridad para custodiar al mandatario en momentos de absoluta tensión con Irán, Lijo pasó desapercibido en el acto que encabezaron los Milei junto a Adorni por la conmemoración del ataque terrorista. El doctor fue uno de los pocos invitados y estuvo al lado de la cúpula presidencial.