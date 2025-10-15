La oposición de Trump estalló por la nueva ayuda a Argentina para "sostener la presidencia corrupta de Milei"

La oposición a Donald Trump en Estados Unidos enfureció este miércoles por la nueva ayuda al Gobierno de Javier Milei , que ahora se estima en 40 mil millones de dólares.

Al respecto, la senadora del Partido demócrata, Elizabeth Warren , apuntó contra el líder republicano en redes sociales. “Aparentemente 20 mil millones de dólares del dinero de nuestros contribuyentes no fueron suficientes para rescatar a Argentina ”, señaló.

Acto seguido, cuestionó a Milei, a quien acusó de corrupto. “Ahora Trump quiere que los bancos estadounidenses desvíen OTROS 20 mil millones de dólares de los préstamos a empresas, agricultores y familias estadounidenses para sostener la presidencia corrupta de Milei y la economía en crisis ”, atacó.

“Hasta aquí llegó el lema América Primero”, cerró la legisladora, quien se refirió a la frase de Trump que destaca la necesidad de priorizar a los americanos en lugar de al resto del mundo.

En este sentido, el bloque demócrata del Senado de Estados Unidos presentó un proyecto de ley para evitar que la administración de Trump brinde asistencia económica a la Argentina.

La iniciativa “NoArgentina Bailout Act”, presentada por Warren y respaldada por legisladores como Tim Kaine, Bernie Sanders y Cory Booker, buscaprohibir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para operaciones de rescate financiero.

La dura crítica de Bernie Sanders

Quien también saltó en redes sociales fue el senador por el estado de Vermont. "Si sos la familia real qatarí, con una fortuna de 335 mil millones de dólares, Trump te da una instalación de la Fuerza Aérea en Idaho. Si usted es el presidente de Argentina, Trump le da un rescate de 20 mil millones de dólares. ¿Sos estadounidense y tus gastos de atención médica están a punto de duplicarse? Mala suerte", manifestó.

Cuál fue el nuevo anuncio de EEUU sobre Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el acuerdo con Argentina alcanzaría los US$ 40.000 millones y que volvió a comprar pesos en el mercado cambiario.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, dijo Bessent ante periodistas en Washington, lo cual se sumaría a los US$ 20.000 millones del swap.

"Así que eso sería un total de US$ 40.000 millones para Argentina", señaló Bessent de acuerdo a AFP.