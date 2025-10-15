Análisis: el cambio de sentido de la diplomacia tras la cumbre Trump-Milei

El encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario argentino Javier Milei puso de relieve el firme respaldo político de Washington a la administración actual. Un apoyo que, según el analista político Facundo Nejamkis , está explícitamente condicionado a los resultados electorales y marca un cambio en la diplomacia tradicional.

"Es evidente que hay un apoyo, un sostenimiento de los Estados Unidos al liderazgo del presidente Milei ", afirmó Nejamkis , Director de la consultora Opina Argentina, en una entrevista con MDZ Radio . El analista destacó que este respaldo, crucial para la estabilidad financiera del país, ya no es el "apoyo más formal, de país a país" de otras épocas, sino que es "directo de gobierno a gobierno, de espacio político a espacio político", y está condicionado "por la simpatía y las coincidencias ideológicas que tienen el presidente Trump y el presidente Milei".

El centro de la polémica surgió con las declaraciones de Trump , que luego fueron matizadas. Al respecto, Nejamkis señaló: "Yo creo que la aclaración posterior tampoco aclara tanto, porque dice, 'ojalá que el presidente gane, así podemos seguir colaborando'. Por lo tanto, no queda claro si el presidente no gana, si va a seguir colaborando o no el tesoro de los Estados Unidos".

Este episodio, para el analista, es un ejemplo de la nueva era de liderazgos donde "la diplomacia tradicional, los aspectos más simbólicos, institucionales, quedan de lado". Ilustrando esta nueva dinámica, citó que "la expresión directamente en la mesa por parte del secretariado del Tesoro [Scott Bessent] de las condicionalidades que tendría el acuerdo, donde habla especialmente de puertos, bases, estaciones aeroespaciales chinas y demás" es algo a lo que "no estamos acostumbrados".

Nejamkis enfatizó que el escenario actual y el futuro están claramente demarcados por la elección del 26 de octubre. "Uno lo que ve es que hay una situación en la Argentina hasta el domingo 26 de octubre y una situación totalmente distinta a partir del lunes 27, y que el apoyo de los Estados Unidos, sea cual fuere, también cambia a partir del lunes 27 ".

Más allá del resultado inmediato, el analista subrayó que "el verdadero desafío viene a partir del lunes 27, cuando el gobierno tiene que reconfigurar el programa económico, reconfigurar su gabinete, y sobre todo reconfigurar la coalición de gobierno, es decir, ¿con quiénes va a gobernar el presidente Milei los próximos dos años?". Advirtió que, con un apoyo que las encuestas ubican en un rango "de entre 30 y 39 por ciento", al gobierno "sólo no le va a alcanzar" y enfrenta "una tarea titánica" para construir gobernabilidad.

Milei y la imperiosa necesidad de construir consensos

Nejamkis fue contundente al describir las consecuencias de no lograr acuerdos: "Nadie le va a prestar dinero a un gobierno que no tiene capacidad legislativa, que no tiene capacidad de construir gobernabilidad. Nadie va a invertir en un país donde la figura presidencial está a tiro de un juicio político porque no puede construir un tercio para sostenerse en el Congreso".

El analista concluyó planteando las interrogantes abiertas sobre la futura coalición de gobierno, preguntándose si se logrará "con Macri", "con Macri más algunos gobernadores muy cercanos", o incluso si "hay que sentarse con la oposición". Sobre este último punto, reflexionó sobre una particularidad argentina: "es cierta novedad que hay en la Argentina donde los consensos se construyen siempre sin la otra mitad. Una manera medio rara de construir consensos".