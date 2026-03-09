Enzo Fullone movió el tablero libertario en Río Negro con un acto de fuerte respaldo político

El encuentro en General Roca reunió a más de 300 dirigentes, militantes y empresarios. El espacio busca consolidar una estrategia territorial alineada con el Gobierno nacional.

El dirigente libertario Enzo Fullone encabezó este domingo en General Roca un encuentro político que reunió a más de 300 personas y que dejó un mensaje claro dentro del espacio: consolidar la construcción territorial de La Libertad Avanza en Río Negro. La actividad contó con la presencia de referentes provinciales, titulares de organismos nacionales con presencia en la provincia, empresarios, afiliados y emprendedores.

El acto se interpretó como una señal de reconfiguración del escenario libertario rionegrino, en un contexto de tensiones internas dentro del espacio. Con esta convocatoria, Fullone logró posicionarse como uno de los principales articuladores políticos del oficialismo nacional en la provincia.

Acto libertario en Río Negro Alineación con el Gobierno Nacional Durante el encuentro se planteó la necesidad de alinear las políticas del Gobierno nacional con la realidad local y avanzar en la construcción de mayorías a partir del diálogo político y el trabajo territorial. En ese marco, el evento funcionó también como un espacio de respaldo a la gestión nacional.

Uno de los rasgos destacados de la jornada fue la participación activa de jóvenes militantes, que volvieron a ocupar un lugar central en la organización y en las intervenciones del encuentro.

Acto libertario en Río Negro 2 Prensa LLA Además, se formalizó la incorporación de nuevos cuadros técnicos al espacio y se registró la adhesión de empresarios y emprendedores, lo que fue presentado por los organizadores como parte de una estrategia para ampliar la base política del movimiento.