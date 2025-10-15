Donald Trump amenaza con cambiar las sedes del Mundial 2026 y de los Juegos Olímpicos 2028: los motivos

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a situarse en el centro de la controversia internacional tras amenazar con retirar a Boston como una de las sedes del Mundial 2026 si no se detienen las protestas y disturbios en su contra.

“Podríamos llevarnos los partidos del Mundial de Boston”, declaró el mandatario durante un evento público en el que también estuvo presente el presidente argentino, Javier Milei. Trump justificó sus dichos al apuntar contra la alcaldesa local: “Su alcalde, Michelle Wu, no es buena. Es izquierda radical y se están apoderando de partes de Boston”.

El mandatario agregó que, si considera que existen condiciones inseguras, tomará medidas directas ante la FIFA : “Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni Infantino , que es fenomenal, y le diríamos que lleváramos la sede a otro lugar”.

La advertencia no se limitó a Boston. Trump también cuestionó a Seattle y San Francisco, dos de las ciudades elegidas como sede del Mundial 2026 , a cuyos gobiernos calificó de “lunáticos de izquierda radical”.

Trump amenaza con cambiar las sedes del Mundial 2026 y de los Juegos Olímpicos 2028

Además, mencionó la situación de Los Ángeles, próxima sede de los Juegos Olímpicos 2028, y advirtió que podría “trasladar el evento a otro lugar” si considera que no habrá condiciones adecuadas de seguridad.

juegos olímpicos los ángeles 2028 Trump también habló de Los Ángeles, próxima sede de los Juegos Olímpicos 2028. Shutterstock

Las declaraciones se producen en medio de una ola de protestas y redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo las órdenes del propio mandatario.

Tensión política y respuesta de la FIFA

En respuesta, autoridades locales de Los Ángeles evalúan declarar el estado de emergencia ante el aumento de detenciones en vecindarios con alta población latina y asiática. Según el medio Politico, varios funcionarios municipales se mostraron “preocupados por la amenaza directa a la autonomía de las ciudades sede”.

Desde la FIFA, el vicepresidente y presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, respondió con firmeza: “Es el torneo de la FIFA, bajo la jurisdicción de la FIFA y la FIFA toma esas decisiones”.

Durante una conferencia en Londres, el dirigente canadiense remarcó que el fútbol trasciende a los líderes políticos: “El fútbol es más grande que los líderes mundiales, sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y a sus eslóganes”.