El insólito caso de la Selección que se retiró de las Eliminatorias y quedó última en el ranking FIFA

A menos de un año del inicio del Mundial 2026 , a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, las distintas confederaciones van definiendo a los equipos clasificados. Sin embargo, en África se dio un caso sin precedentes: Eritrea decidió no participar en las Eliminatorias , convirtiéndose en la única selección del mundo en retirarse por decisión propia.

El combinado africano anunció en noviembre de 2023 que no formaría parte del Grupo E, donde finalmente Marruecos se quedó con el primer lugar y el pasaje directo al Mundial . La baja provocó que todos los partidos programados de Eritrea fueran cancelados, dejando a sus rivales libres en esas fechas, sin sumar puntos automáticos.

La ausencia prolongada en competiciones oficiales llevó a que Eritrea desapareciera del ranking FIFA , ubicándose en la última posición con cero puntos. Según las reglas del organismo, toda selección que pase más de dos años sin disputar partidos oficiales pierde su puntuación y es excluida temporalmente de la clasificación mundial.

Aunque la Federación de Fútbol de Eritrea nunca emitió una explicación formal, medios regionales revelaron que la principal causa fue el temor a deserciones de jugadores durante los viajes internacionales.

La situación política del país es delicada: escasos recursos económicos, aislamiento diplomático y falta de competencias internacionales. Ante ese contexto, las autoridades deportivas temían que los futbolistas aprovecharan los desplazamientos a otros países africanos para abandonar el plantel y solicitar asilo político.

selección de eritrea Eritrea, la selección que renunció al Mundial 2026 por temor a fuga de jugadores. X

No es la primera vez que Eritrea se retira de las competiciones organizadas por la FIFA. Entre 2000 y 2015, el país africano también se mantuvo al margen de las Eliminatorias y de varios amistosos internacionales por problemas económicos y logísticos, una muestra de las dificultades estructurales que enfrenta su fútbol.

Cómo quedó el Grupo E tras la baja de Eritrea en las Eliminatorias

La eliminación de Eritrea modificó la composición del Grupo E de las Eliminatorias Africanas, que finalmente fue disputado por Marruecos, Zambia, Congo, Tanzania y Níger.

Marruecos se consagró líder y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026, mientras que Níger finalizó en la segunda posición y jugará un repechaje intercontinental para buscar su lugar en la cita mundialista.

El comunicado oficial de la FIFA

“La FIFA y la CAF pueden confirmar que la Federación Nacional de Fútbol de Eritrea se ha retirado de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras la retirada de Eritrea, el grupo E lo disputarán los cinco equipos restantes: Marruecos, Zambia, Congo, Tanzania y Níger. Todos los partidos de Eritrea han sido cancelados”, detalló el comunicado publicado en la página oficial de la FIFA.