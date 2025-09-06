La Selección de Marruecos goleó a Níger y jugará el Mundial 2026: las 17 selecciones que ya se clasificaron

La Selección de Marruecos aplastó a su rival de turno y sacó boleto al certamen mundialista del próximo año que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La goleada de la Selección de Marruecos ante Níger (5-0) en el flamante estadio, recién inaugurado, Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, convirtió al combinado de Waild Regragui en el primer equipo de África en lograr el billete para el Mundial 2026 y el decimoséptimo en total.

El combinado marroquí sumó su sexta victoria seguida ante Níger, que jugó con un futbolista menos tras la expulsión de Latif Goumey en el minuto 26. El triunfo obtenido por el cuadro que capitanea el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, sitúa a Marruecos con 18 puntos, ocho más que Tanzania, segunda del Grupo E cuando faltan dos jornadas para cerrar el quinteto. En la zona africana, solo el primero de cada uno de los nueve grupos obtiene el pase directamente para el Mundial 2026. La otra plaza, la décima para África, será para uno de los segundos clasificados.

La Selección de Marruecos goleó y se clasificó al Mundial En el partido contra Níger, sobresalió el atacante del PSV Eindhoven Ismail Saibari, que hizo dos goles, junto a Ayoub El Kaabi, Igmane Hamza y Azzedine Ounahi, del Girona, que firmaron los cinco tantos en esta sexta jornada del Grupo. Marruecos tuvo en su equipo inicial al jugador del Betis Sofyan Amrabat, al defensa del PSG Achraf Hakimi, además de Brahim, y, entre los suplentes, a Ilias Akhomach, del Villarreal, Omar El Hilali del Espanyol y Azzedine Ounahi, del Girona.

Marruecos Mundial 2026 La Selección de Marruecos se clasificó al Mundial 2026 tras golear 5-0 a Níger. Foto: EFE

El combinado marroquí, que fue cuarto en Qatar 2022, jugará en Canadá, Estados Unidos y México, su séptima fase final tras los Mundiales de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.