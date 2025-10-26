Alerta: Scott Bessent dice ahora que no usará dólares de los contribuyentes para apoyar a la Argentina

Mientras se desarrollaban las cruciales elecciones legislativas en la República Argentina el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , aseguró este domingo que su país no perderá fondos de los contribuyentes en medidas de apoyo financiero para Argentina.

Tras advertir que el objetivo de la administración Trump es apoyar a un aliado clave en América Latina, que enfrenta elecciones determinantes de cara al futuro, el Bessent salió a poner paños fríos sobre una creciente preocupación en la sociedad norteamericana por el uso de dólares apoyar a Javier Milei y la Argentina.

Todo se desencadenó a principios de octubre, cuando Estados Unidos empezó a comprar pesos argentinos y llegó a un acuerdo por un swap (intercambio) de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras una reunión entre los principales funcionarios de finanzas de los dos países en Washington. Además, el Tesoro de Estados Unidos ya realizó operaciones de compra de pesos en las últimas dos semanas.

"No habrá pérdidas para los contribuyentes. Esta es una línea de swap . No es un rescate financiero, y proviene del Fondo de Estabilización Cambiaria, que controlo en el Tesoro", señaló Bessent durante una intervención en el programa "Meet the Press" de la NBC. "Nunca ha registrado pérdidas. No las registrará", enfatizó el funcionario, señala un despacho de la agencia Reuters.

Esto fue luego de que el Tesoro de EE. UU. ya intervino en el mercado cambiario argentino, aportando más de 1500 millones de dólares en el mercado abierto y llevándose pesos en su lugar, toda una rareza para la historia económica argentina.

Argentina celebra el domingo elecciones parlamentarias de mitad de período, en las que el partido del presidente libertario Javier Milei busca fortalecer su posición y evitar retrocesos en su programa de austeridad fiscal y su agenda de reformas del sector privado, políticas que la administración Trump apoya.

El Tesoro ha estado comprando pesos argentinos en el mercado abierto para apuntalar su valor frente al dólar, a pesar de que muchos operadores y economistas opinan que la moneda está sobrevaluada. El Tesoro ha revelado pocos detalles sobre la línea de swaps y las intervenciones en pesos.

BESSENT DICE QUE LA ADMINISTRACIÓN QUIERE MARCAR LA RAZÓN EN LATINOAMÉRICA

El respaldo proviene del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, de 211.000 millones de dólares, que se ha utilizado para respaldar las facilidades crediticias de la Reserva Federal durante crisis como la pandemia de COVID-19 y la crisis de estabilidad bancaria de 2023. La mayor inversión del FSE son los activos de reserva del Fondo Monetario Internacional, conocidos como Derechos Especiales de Giro.

"Apoyamos a un aliado de EE.UU. en Latinoamérica y queremos marcar la pauta en América Latina", declaró Bessent a Meet the Press. Añadió que la administración Trump no quería que Argentina corriera la misma suerte que Venezuela, a la que describió como un "narcoestado fallido".

"Por eso, creemos que es mucho mejor usar el poder económico estadounidense desde el principio para estabilizar a un gobierno amigo y liderar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina: Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguir el ejemplo", añadió.