Tras hablar con Javier Milei, Alejandro Fantino anticipó cuáles serían las próximas acciones del Gobierno

Luego del arrasador triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el conductor obtuvo datos de la cúpula del poder sobre las medidas que pondría en marcha el oficialismo en los siguientes meses.

Alejandro Fantino reveló que habló con Javier Milei durante la noche del domingo, justo después del batacazo del oficialismo en las elecciones legislativas. Con un aire de entusiasmo, el conductor anticipó cuáles serían las próximas acciones del Gobierno en medio de la tensa coyuntura que atraviesa el país.

"Yo hablé con él anoche", contó Fantino en Cónclave (Carnaval Stream) en referencia a una charla con Milei tras la victoria de La Libertad Avanza en las urnas. En el programa que el periodista comparte con Fabián Doman, Jorge Rial y Viviana Canosa; anticipó sobre el rumbo del Gobierno: "Da la sensación de que en lo que viene hay un cambio en la forma de hacer política, que va haber una apertura".

Luego, tras hablar sobre la búsqueda de consensos que llevará adelante Javier Milei y su cúpula, Alejandro Fantino adelantó sobre la órbita internacional: "Le van a patear (diferir) al Gobierno un montón de vencimientos públicos y privados, entonces va a estar más cómodo a nivel financiero".

En este sentido, alentando una brisa de optimismo, Fantino detalló sobre lo que obtuvo desde el entorno de Milei: "Me dicen que va a volcar guita, va a haber un poco más de plata para reactivar la economía en el día a día".

Alejandro Fantino adelantó las posibles nuevas medidas del gobierno de Javier Milei Alejandro Fantino adelantó cuáles serían las próximas medidas del gobierno de Javier Milei Además, Alejandro Fantino anticipó que "podría volver algo de obra pública", y no ocultó su entusiasmo sobre el espaldarazo que recibió Javier Milei en las elecciones del domingo al enfatizar: "Tenemos un Gobierno relanzado chicos, con un apoyo notorio de Estados Unidos".