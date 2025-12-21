Con un asado en Olivos, Milei cierra el año con su Gabinete y se prepara para recibir el 2026

Como cierre del año y antes de encarar la próxima fase de su gestión, Javier Milei convocó a los integrantes del Gabinete a un asado en la Quinta de Olivos. El encuentro, previsto para este lunes por la noche, busca hacer un balance del primer tramo de gobierno y comenzar a delinear los ejes con la mira puesta en 2026.

La invitación alcanza a ministros y secretarios del Ejecutivo, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a referentes centrales de la mesa política libertaria, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich. También participa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una postal de unidad que el oficialismo pretende mostrar hacia el cierre del calendario político.

Javier Milei Diputados Noticias Argentinas El 26 de diciembre de 2024, el Presidente había organizado una cena similar en Olivos, también de tono informal. Esta vez, sin embargo, el brindis llega con un equipo parcialmente renovado tras los cambios posteriores a las elecciones, con nuevas incorporaciones en áreas clave del Gabinete.

Milei reúne al Gabinete para cerrar el año El encuentro se produce además en un momento sensible de la agenda legislativa. Durante este lunes, la conducción política de La Libertad Avanza mantendrá conversaciones para ajustar la estrategia en el Senado, donde el próximo 26 de diciembre está prevista una sesión extraordinaria para debatir el Presupuesto 2026.