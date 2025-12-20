La respuesta de Lali Espósito tras los incisivos dichos de Javier Milei: "Cuando ya cazaste al león..."

La estrella pop marcó un hito sin precedentes en la música nacional y utilizó la lírica de su último álbum para marcar posición tras los recientes ataques.

El clima de tensión entre Javier Milei, la máxima autoridad del país, y la estrella pop alcanzó un nuevo punto de ebullición. Luego de que el mandatario lanzara calificativos despectivos sobre su trayectoria y el origen de sus ingresos, la artista decidió no entrar en el barro de la discusión directa, pero sí dejar marcada su posición. Con una estrategia de comunicación visual, Lali Espósito apeló a su masividad para responder a quienes cuestionan su profesionalismo y su lugar en la industria nacional.

La reacción se produjo en un contexto donde el discurso oficial busca encasillar a los referentes culturales dentro de un esquema de subsidios. Lejos de emitir un comunicado formal, la intérprete prefirió recordar su poder de convocatoria y la autonomía que ha construido en su carrera. Este movimiento digital fue interpretado por sus seguidores como una defensa de su identidad frente a la etiqueta de "munipa" que intentaron imponerle desde el ámbito gubernamental en las últimas horas.

La estrategia comunicacional de Lali fue quirúrgica. En lugar de una respuesta frontal, utilizó una foto de su reciente despliegue escénico acompañada por un fragmento del tema "Payaso", track perteneciente a su último disco "No vayas a atender cuando el demonio llama". La cita, que rápidamente inundó las redes, fue lapidaria: "Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas". Aunque la canción fue compuesta antes de que el conflicto escalara, su resignificación frente al contexto actual resultó inevitable para sus seguidores.

La respuesta de Lali Espósito desde los escenarios y el éxito privado image (1) Una multitud en el estadio de Vélez: la imagen con la que Lali Espósito reivindicó su trayectoria. Foto: @lalioficial El cierre de la gira internacional de Lali, que recorrió puntos clave de España, Uruguay y Argentina, funcionó como una síntesis de su peso en la cultura contemporánea. Sobre las tablas, la artista se rodeó de figuras generacionales y leyendas como Dillom, Moria Casán y Sandra Mihanovich, demostrando una transversalidad que pocos logran en la actualidad. Esta puesta en escena representa un poder cultural concreto que se financia a través de la taquilla privada, contraponiéndose al relato que intenta vincular su vigencia únicamente con el soporte estatal.

Este enfrentamiento no es un hecho aislado, sino la continuación de una fricción que comenzó con un posteo de tres palabras que marcó un antes y un después en su relación con Javier Milei. Desde aquel "qué peligroso, qué triste", la cantante se ha convertido en el blanco predilecto para ejemplificar la visión del Estado sobre la cultura. Sin embargo, su capacidad para transformar el ataque en una manifestación de orgullo artístico ha fortalecido su vínculo con un sector de la sociedad que la ve como una resistencia cultural.