Lali Espósito le pidió algo muy importante a sus seguidores en pleno show: "De corazón lo digo, dejen de..."

La referente del pop nacional aprovechó su multitudinario concierto para lanzar un reclamo histórico y poner fin a las constantes rivalidades en la escena.

El estadio de Vélez Sarsfield fue testigo de un momento que trascendió lo estrictamente musical. Durante su reciente presentación, Lali Espósito, una de las figuras más influyentes del pop local, decidió hacer una pausa en su espectáculo para reflexionar sobre el presente de la industria. El eje de su discurso se centró en la necesidad de transformar las dinámicas de consumo y opinión, instando a la audiencia a abandonar las etiquetas que enfrentan a las artistas.

El pedido de Lali Espósito para terminar con las comparaciones En un tono que mezcló la calidez con la firmeza, la cantante pop subrayó la urgencia de un cambio de mentalidad colectivo. “Es muy importante que los cambios empiecen por nosotros. Es muy importante, y de corazón lo digo, que dejen de comparar a las músicas popstars argentinas”, sentenció frente a miles de fanáticos. Para la artista, el foco debe estar en la construcción y no en la competencia desmedida que suele promoverse en redes sociales.

La intérprete no escatimó en elogios para sus compañeras, destacando el despliegue escénico y la creatividad que las mujeres han aportado al mundo del espectáculo durante el último año. Según su visión, el nivel de las producciones actuales no tiene precedentes en el país: “Cada una de las mujeres, mainstream, del under, mujeres maravillosas que este año sacaron música, hicieron espectáculos que ningún varón ha hecho en este país. Espectáculos enormes, de una calidad enorme”.

La unión de las artistas según Lali Espósito Lali Espósito en Vélez: el contundente mensaje para defender a las mujeres de la música nacional Lali Espósito en Vélez: el contundente mensaje para defender a las mujeres de la música nacional. Video: NA Lejos de limitar su mensaje a las figuras más vendedoras, la compositora hizo hincapié en la diversidad de talentos que conviven en la escena argentina. “Somos todas distintas, todas tenemos algo diferente para decir, todas tenemos algo diferente para aportar. Somos todas argentinas y es muy groso lo que ha pasado con nosotros este año. Así que, simplemente quería decir esto para valorar y para mencionar a todas mis colegas de toda la música argentina”, explicó Lali, reforzando la idea de una identidad musical nacional sólida y heterogénea.