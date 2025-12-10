La contundente frase de Pedro Rosemblat sobre su noviazgo con Lali Espósito: "Esta pareja está muerta"

Tras días de silencio y rumores, una de las parejas más conocidas del espectáculo decidió usar sus redes para aclarar las dudas sobre una supuesta separación.

Luego de oficializar su romance en febrero de 2024, la relación entre el reconocido conductor radial y la megaestrella pop se vio envuelta en un intenso rumores de crisis que se propagaron rápidamente en los portales. La ausencia de Pedro Rosemblat en el lanzamiento del aclamado documental de Netflix, “Lali: la que le gana al tiempo”, y un marcado hermetismo en sus interacciones digitales, fueron los principales catalizadores que alimentaron la idea de una inminente ruptura en la pareja.

Este llamativo silencio en redes sociales y la actitud cautelosa de la intérprete ante las preguntas sobre su vida personal solo sirvieron para robustecer las versiones de una separación. No obstante, en lugar de emitir un comunicado formal o evitar el tema, Rosemblat optó por una jugada cargada de ironía y sarcasmo para terminar con las conjeturas sobre su vida sentimental. La esperada respuesta llegó a través de sus historias de Instagram, donde inicialmente se dirigió a sus seguidores con una declaración que parecía confirmar todo.

Con una puesta en escena que capturó de inmediato la atención de los medios, el periodista reconoció: "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas". Sin embargo, el golpe de efecto se produjo inmediatamente después, cuando amplió el ángulo de la filmación. La imagen develó a Lali Espósito sentada junto a él, visiblemente divertida y con un mate en la mano, dejando entrever que el tono era, de hecho, una burla a las especulaciones.

El clímax de la desmentida llegó con la frase que no solo confirmó la solidez de la unión, sino que también incluyó un guiño a sus proyectos profesionales. El conductor cerró el video con una afirmación lapidaria que utilizó la metáfora de la ruptura para referirse a algo completamente distinto: "Esta pareja está muerta, de ganas de que vengan a Argentinos Juniors". Con esta frase, no solo disipó cualquier sombra de duda sobre el estado de su noviazgo, sino que también promocionó sutilmente un evento del club de fútbol.