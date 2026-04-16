Según trascendió, la actriz y el empresario le pusieron fin a su relación por un affaire: los detalles.

La bailarina y actriz Adabel Guerrero vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Después de 14 años de relación y una hija en común con el empresario Martín Lamela, fuertes versiones indican que la pareja habría llegado a su fin. La información salió a la luz durante la última emisión de LAM, donde señalaron que el quiebre de la relación se habría dado por un affaire de la protagonista de SEX.

¿Rumor o realidad? Embed - Una reconocida bailarina se habría separado tras 14 años en pareja: la escandalosa infidelidad que se filtró

Según detalló el panelista Pepe Ochoa en el ciclo de América TV, Adabel habría tenido un desliz con un vecino del barrio cerrado en el que reside la familia. La noticia llegó a oídos de Lamela, desatando una crisis profunda en la pareja. El conflicto interno escaló a tal punto que la bailarina ya estaría moviendo sus fichas y buscando un nuevo lugar para instalarse en Capital Federal.

A pesar del ruido que se generó en el programa, la postura inicial de Adabel fue el hermetismo. Desde la producción del programa intentaron comunicarse con ella durante varios días sin éxito. Sin embargo, Ángel de Brito decidió escribirle de forma directa a su teléfono para ir a la fuente. Fiel a su estilo, la respuesta de la artista fue breve y dejó mucha tela para cortar: “Hola, amore. Por ahora no, jajaja”. Una frase que esquiva la confirmación oficial del quiebre, pero que tampoco apaga los rumores de crisis en la convivencia.