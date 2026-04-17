La llegada de Ricky Martin desató un verdadero furor. Desde las primeras horas del día, el Palacio Duhau en pleno corazón de Recoleta se convirtió en el punto de encuentro para decenas de fanáticas que armaron la guardia con una único propósito: ver de cerca a su ídolo. Y la espera, que parecía interminable, tuvo una recompensa que superó cualquier expectativa.

Embed - Previo al show en Buenos Aires: el gesto viral de Ricky Martin en un famoso hotel que enloqueció a sus fans

El reloj marcaba cerca de las 18 horas, cuando el cantante puertorriqueño asomó primero por una de las ventanas del exclusivo hotel para saludar a la multitud. Lejos de conformarse con un saludo a la distancia, el artista decidió bajar a la calle y se dirigió a la entrada para tener un cara a cara con la gente. Con la actitud que lo caracteriza, bailó, repartió sonrisas y se tomó el tiempo para firmar autógrafos, desatando la euforia total de quienes estaban esperándolo.

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El músico aterrizó en el país este fin de semana bajo un estricto operativo de seguridad, buscando priorizar la privacidad y la comodidad, sobre todo porque se encuentra acompañado por sus hijos mellizos, Valentino y Matteo. Sin embargo, en la era de las redes sociales, el dato de su paradero se filtró rápido y la vigilia en la puerta del hotel no tardó en armarse.

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Ahora, toda la energía está puesta en lo que se viene. En el marco de su exitosa gira “Ricky Martin Live 2026”, y tras haber hecho vibrar a miles de personas en sus recientes paradas por Córdoba y Rosario, el cantante se prepara para detonar el Campo Argentino de Polo.

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Los shows, previstos para este 17 y 18 de abril, ya tienen el cartel de entradas agotadas colgado hace rato, anticipando dos noches que prometen ser inolvidables. Mientras tanto, en las veredas de Recoleta, la guardia de las fans continúa hasta las próximas horas.