La verdad detrás de los rumores de una fuerte crisis entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La relación sentimental de Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat volvió a acaparar la atención en los medios de comunicación y las plataformas digitales luego de que circularan hipótesis sobre una supuesta crisis en la pareja. El disparador de la controversia fue la ausencia del streamer en la reciente producción audiovisual de la cantante, sumado a comentarios realizados en un popular ciclo de televisión. Sin embargo, una imagen contundente del comunicador en el evento principal logró poner fin a la ola de especulaciones y confirmar la solidez del vínculo.

El origen de la polémica se encuentra en la presentación del documental “Lali, la que le gana al tiempo”, una pieza biográfica de Netflix que explora el camino profesional y personal de la artista. Analizando el contenido del film en Puro Show (El Trece), el conductor Matías Vázquez subrayó la falta de Rosemblat en la historia. “Este documental lo hizo el primo de Lali y también me llama la atención que Pedro no aparece. La actual pareja no está en el documental tampoco”, enfatizó. A esta observación se sumaron otras preguntas sobre el entorno de Lali Espósito, como la nula aparición de su padre, Carlos Espósito, mientras que su madre, María José Riera, sí tiene un rol central, al haber sido su representante.

La llamativa ausencia de Pedro Rosemblat en el documental de Lali Espósito Lali Espósito: ¿Por qué la ausencia de Pedro Rosemblat en su documental generó revuelo? Lali Espósito: ¿Por qué la ausencia de Pedro Rosemblat en su documental generó revuelo? Video: Puro Show (El Trece) El debate escaló cuando la conductora Viviana Canosa se refirió al tema en Carnaval Stream, alimentando la incertidumbre. La periodista mencionó una entrevista con el comunicador, donde lo percibió inseguro: “Vi una entrevista que le hicieron a Pedro Rosemblat. No lo noté con la seguridad de siempre al hablar de Lali”, manifestó Canosa. Además, el panelista Damián Rojo agregó leña al fuego al señalar la inasistencia del conductor de Gelatina a la première del proyecto de Netflix. Todas estas piezas, tomadas de forma aislada, delinearon el cuadro de una inminente separación para el ojo mediático.

Desmentida con foto: Ángel de Brito y Yanina Latorre confirman la presencia Pedro desmentida De Brito La foto de Pedro Rosemblat que se utilizó para refutar la versión de una supuesta crisis con Lali. Foto: X @AngeldebritoOk No obstante, el revuelo fue rápidamente neutralizado por figuras del espectáculo con información privilegiada. Ángel de Brito, conductor de LAM, acudió a su cuenta de X para desmentir las versiones, reposteando una fotografía del periodista político en la presentación del documental de su novia. “Los rumores de Vivi fallando”, escribió De Brito, invalidando la teoría de la crisis. De manera paralela, la panelista Yanina Latorre, desde el programa SQP, también repudió los comentarios de Canosa: “Pedro estuvo presente. Dios. Otra q pega por ideologia”, comentó la “angelita”, sumándose a la defensa de la pareja.