La picante disculpa de Pedro Rosemblat luego de la denuncia por sus polémicos dichos sobre cómo anular votos

El comunicador recibió un apercibimiento oficial por sus declaraciones en el programa de streaming, pero fiel a su estilo, le puso un toque distintivo a su rectificación al aire.

La antesala de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre se vio sacudida por un episodio que involucra a una prominente figura del ambiente digital. Desde su popular programa de streaming, el periodista y conductor Pedro Rosemblat lanzó una expresión que caló hondo y devino en una insospechada sanción formal. Las palabras del comunicador, que instaban al público a anular su voto en las inminentes elecciones, se propagaron velozmente en las redes sociales, generando un revuelo significativo que trascendió la esfera del entretenimiento.

El escándalo desatado por la difusión masiva de su mensaje tuvo repercusiones directas sobre el comunicador, conocido también por ser la pareja de la aclamada cantante Lali Espósito. Como resultado de la viralización, la Dirección Nacional Electoral (DNE) tomó cartas en el asunto, emitiendo una severa advertencia que lo conminó a modificar sus dichos en vivo y a desvincularse de la controvertida recomendación. La situación obligó a Rosemblat a exponer el tema frente a su audiencia, confesando su sorpresa ante la magnitud del acontecimiento, pero agregó su clásica cuota de picante en medio de las disculpas.

Lo que dijo Pedro Rosemblat al aire generó una denuncia en la Justicia El irónico consejo de Pedro Rosemblat para los votantes libertarios El fragmento del streaming que desató la polémica electoral. Video: Gelatina streaming / X El Canciller Al aire de su espacio digital, el presentador brindó detalles del proceso que lo llevó a dar marcha atrás con su comentario. "No pensé que iba a pasar esto, pero lo que empezó como un chiste, un chascarrillo al aire, tomó una dimensión que nosotros la verdad no calculamos. Les quiero contar que esta mañana me llegó una notificación de la Dirección Nacional Electoral para que rectifique al aire algo que fue dicho en este programa la semana pasada", explicó Rosemblat, haciendo alusión a la ligereza con la que había emitido el polémico consejo.

La notificación del organismo electoral supuso un cambio de rumbo forzoso para el conductor del streaming, quien debió dedicar un segmento de su programa para cumplir con lo solicitado y evitar mayores consecuencias.