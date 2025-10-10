Presenta:

Lali Espósito cumple 34 años: la romántica declaración de Pedro Rosemblat para saludar a su novia

La artista pop celebra un nuevo año de vida en un gran momento profesional y su pareja no dudó en dedicarle unas tiernas palabras en redes sociales.

Diego Quiroga

El tierno gesto público del periodista que enterneció a sus seguidores Créditos: Instagram / lali

El idilio que une a Lali Espósito con Pedro Rosemblat se afianza cada vez más. En la fecha en que la estrella musical celebró sus 34 años de vida, el comunicador optó por dedicarle un saludo sumamente afectuoso a través de su perfil en la plataforma de Instagram.

Rosemblat utilizó sus redes sociales para compartir un par de imágenes muy disímiles, pero ambas de gran calidez emocional. En la primera, la pareja se muestra fundida en un candente abrazo en un entorno costero de ensueño, un testimonio visual respaldado por un mensaje inequívoco. "Te amo", redactó el periodista, etiquetando a la aclamada intérprete de Fanático.

Minutos después, el presentador del streaming Gelatina duplicó la ternura con una segunda story. Se trataba de una instantánea de Lali con una amplia sonrisa, sosteniendo un pequeño gato. Junto a la fotografía, expresó un pensamiento más que revelaba la profunda admiración por la cantante: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana".

La publicación de Pedro Rosemblat saludando a Lali Espósito por su cumpleaños

El dulce saludo de cumpleaños a Lali Espósito que conmueve a todos.

La cantante, quien transita un momento cumbre en su trayectoria profesional tras el arrollador éxito de sus tours y su intervención en proyectos de alcance global, ha hallado en Pedro a un compañero que le brinda apoyo constante y la estimula. Su vínculo parece ser el motor que complementa la intensa agenda laboral de la diva del pop.

El detalle que muestra su lado más íntimo y familiar.

Desde el momento en que hicieron pública su relación, Lali y Pedro se transformaron en una de las parejas más celebrados de la farándula argentina. Ella, una figura ineludible del pop latinoamericano; él, una impronta original y comprometida dentro del periodismo emergente. Juntos, representan una mezcla potente que cautiva a sus seguidores.

