Lali Espósito confesó cuánto dinero tiene en el banco y sorprendió a todos: "Son 23 años de trabajo"

Lali Espósito brilla en Europa . Luego de ser jurado en San Sebastián y en la previa de su gira de octubre, la artista se sentó en los sillones de David Broncano para "La Revuelta". Fiel a su estilo, reveló detalles que rodean su vida en este último tiempo: desde su enfrentamiento con Javier Milei, hasta situaciones personales.

Broncano le preguntó a la artista cuánto dinero poseía en el banco, una pregunta que nunca falta en su ciclo. Por su parte, Espósito reveló que, tras 23 años de trabajo , está muy bien.

Lali Espósito estuvo en España y denunció el hate que sufrió por parte de Javier Milei: "Él me peleó"

"Te lo voy a decir así, recién estábamos hablando de cuantos años hace que trabajo, 23 años", inició Lali con la pregunta. A lo que el presentador expresó que era la antesala para expresar que estaba "forrada". Acto seguido, la intérprete cuestionó la afirmación: "No diría forrada, pero me va bien".

"Yo no gasto en boludeces. A mi no me vas a ver con las carteras caras y eso... me da como vergüenza. Yo soy una mujer argentina crecida y nacida, y crecí en un barrio bajo", confesó con firmeza, Espósito .

Luego, expresó en qué gasta su plata: "No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso. Alguna cosita me compro, pero lo más importante siempre fue a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo, que mi familia tenga su casa".

Para cerrar el tema, la cantante de Fanático demostró su amor por su núcleo familiar: "Mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo, por supuesto".