Lali Espósito rompió el silencio con un contundente descargo tras las críticas por hablar de dinero: "¿Será que en el fondo odian...?"

Hace unos días, Lali Espósito fue invitada al programa español La Revuelta , conducido por David Broncano, y varios pasajes de la entrevista no tardaron en viralizarse. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el conductor le preguntó cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria.

"Te lo voy a decir así... recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. ¡Hace 23 años!", contó la cantante, a lo que el periodista le dijo: "Todo esto es para decir que estás muy forrada". "No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no... no me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas", respondió Lali con total naturalidad.

Las palabras de la cantante en torno al dinero y la ostentación no pasaron desapercibidas y despertaron debate en redes sociales. Ante las críticas que recibió, la artista eligió responder con un largo descargo en su cuenta de X , en el que expuso con claridad su mirada sobre el tema.

"Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta . Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...", comienza diciendo el posteo de la actriz.

La artista publicó un descargo en su cuenta de X tras las críticas que recibió.

"Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago", explicó Lali Espósito.

El posteo de Lali.

"¡¡¡No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos eh!!! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar", aclaró la artista.

"Entonces pienso, ¿será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas? Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre", continúo la cantante.

Para concluir el tema, Lali Espósito expresó: "Además de subtítulos necesitan un abrazo...pero esa no es mi tarea"