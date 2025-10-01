El mal momento de una participante de La Voz Argentina en medio de su presentación

Una de las concursantes más queridas del reality de Telefe vivió un instante de alta tensión apenas comenzó a interpretar su tema en las instancias decisivas.

El certamen de canto más visto de la televisión, La Voz Argentina (Telefe), avanza a paso firme hacia su gran final y la tensión se siente en cada gala. A medida que las instancias se vuelven decisivas, los participantes deben enfrentarse a un nivel de exigencia y una presión que, en ocasiones, terminan jugando una mala pasada, incluso a las figuras más destacadas de la competencia. La performance de la noche de este martes se convirtió en la prueba más reciente de que el camino al estrellato está plagado de obstáculos.

La protagonista del momento que paralizó al estudio fue Iara Lombardi, una de las concursantes más votadas por el público y señalada por muchos como una posible finalista de la edición. La joven subió al escenario para interpretar el clásico tema italiano "Sarà perché ti amo" de la icónica banda Ricchi e Poveri. Sin embargo, apenas unos segundos después de que comenzara la música, Iara sufrió un notorio traspié: los nervios la traicionaron y olvidó parte de la letra de la canción, un error que la descolocó por completo.

A pesar del evidente impacto emocional que sufrió la concursante tras el fallo, su coach, Lali Espósito, no tardó en ofrecerle palabras de apoyo, poniendo el foco en la humanidad del error y minimizando el incidente. No obstante, en un contexto de altísima competencia, la estrella pop fue clara con el panorama actual. "Esta noche no habla de Iara como artista, habla de un percance", sentenció la cantante, dejando un mensaje de calma para su team.

Tensión en el estudio de Telefe con la performance de la participante de La Voz Argentina

Aunque el respaldo de Lali fue incondicional, también le recordó a la joven la dureza de la instancia que están atravesando. "Pero no te voy a mentir, estamos en un momento del programa complejo y no deja de ser una competencia. Sos una chica que está aprendiendo a ser cantante profesional y en el recorrido sos un ser humano", fue el valioso y honesto consejo que le brindó Espósito, reconociendo el talento de Iara, pero sin dejar de lado la realidad de la competencia.