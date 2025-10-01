La sorprendente pista que lanzó Oriana Sabatini sobre el sexo de su bebé que paralizó las redes sociales
La pareja conmovió a todos con el primer vistazo de la ecografía y un detalle en la publicación no dejó lugar a dudas sobre si esperan un niño o una niña.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala, una de las parejas más queridas del espectáculo y el deporte, acaban de compartir la noticia más emocionante: ¡están esperando a su primer hijo juntos! El anuncio se hizo a través de un posteo en Instagram que inmediatamente se volvió viral, cosechando casi 3 millones de 'me gustas' y una ola de comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos cercanos. La alegría de la pareja ya traspasó fronteras y es tendencia en Argentina.
La dulce noticia vino acompañada de un tierno video que mostraba la ecografía 3D del bebé, un primer vistazo que enterneció a todos en redes sociales. Junto a las imágenes, la artista y el futbolista de la Roma dejaron un breve pero significativo mensaje: “Primer posteo de nosotros tres”. Este es el inicio de una nueva y emocionante etapa para la pareja, que siempre mantuvo su relación bajo el ojo público, pero con la discreción justa sobre sus planes de familia.
El primer detalle que dejó Oriana Sabatini como evidencia en sus redes sociales
Un sutil pero claro detalle en la publicación fue el que encendió las alarmas y despertó las especulaciones sobre el sexo del bebé. Justo al final de la frase escrita por Oriana, ella incluyó un emoji de un corazón blanco y un moño color rosa, una señal que muchos interpretaron como la confirmación de que están en la dulce espera de una niña. Este tipo de códigos visuales es habitual entre las celebridades, y los fans no tardaron en descifrar el mensaje oculto.
Es evidente lo que Oriana Sabatini y Paulo Dybala comunican respecto al sexo de su bebé
Lo que parecía una simple suposición, encontró una rápida confirmación gracias a las interacciones de su círculo íntimo. El propio Paulo Dybala no dudó en sumarse al revuelo al dejar un comentario que disipó cualquier duda: solo un corazón rosa y moño rosa, sellando de manera indirecta que la familia se agranda con la llegada de una beba. Además, la euforia se hizo notar en sus amistades, como la esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, quien replicó la noticia en sus historias.
Camila Galante, amiga cercana de la pareja, expresó su inmensa alegría al compartir la publicación y escribir: “Ay por favor!!! Qué emoción tengo, los amo”, utilizando también el mismo emoji de corazón y moño rosa. De esta manera, con emojis y mensajes llenos de afecto, la pareja no solo compartió su felicidad, sino que también confirmó que la pequeña niña está en camino, llenando de ternura y expectativa al mundo del espectáculo y el fútbol.