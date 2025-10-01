Fran Drescher cumplió 68 años y fue reconocida con una preciada distinción en Hollywood

La estrella de Hollywood, Fran Drescher, acaba de recibir una de las distinciones más importantes de la industria del entretenimiento: una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz de 68 años se mostró visiblemente conmovida y feliz por este reconocimiento que llega varios años después de su papel más icónico, el protagónico en la exitosa serie de los 90, La Niñera. Este homenaje subraya no sólo su carrera en pantalla, sino también su relevancia actual dentro del mundo del espectáculo.

A pesar del tiempo transcurrido desde que finalizó la comedia, los fanáticos de la serie "La Niñera" —que se emitió durante seis temporadas entre 1993 y 1999— continúan pidiendo incansablemente por su vuelta. La propia Drescher no ha descartado esta posibilidad, manteniendo viva la esperanza de un regreso. Esta expectativa se intensificó hace pocas semanas, cuando la actriz publicó en sus redes sociales fotografías de una reunión con los protagonistas y productores de la ficción, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que las conversaciones para un revival van en serio.

La ceremonia de develación de la estrella se convirtió en un emotivo reencuentro. Fran Drescher estuvo acompañada por dos figuras muy especiales: Nicholle Tom y Madeline Zima, las actrices que interpretaron a las jóvenes niñas que ella cuidaba en la serie, C.C. Babcock y Grace Sheffield. Su presencia demostró la perdurable amistad y el vínculo que se forjó en el set de la popular sitcom.

fran 2 La icónica actriz celebró su reconocimiento, varios años después del éxito de "La Niñera". Foto: NA