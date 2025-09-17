Muere el actor y director Robert Redford, una de las últimas leyendas Hollywood, a los 89 años

Fue un ícono de Hollywood convertido en director y activista que participó en más de medio centenar películas de Hollywood.

Uno de los gigantes del cine estadounidense, Robert Redford, murió a los 89 años.

Fue un ícono de Hollywood convertido en director que participó en más de 50 películas.

Ganó un Oscar por Ordinary People y se convirtió en un defensor de los cineastas independientes, fundando el Festival de Cine de Sundance anual para mostrar su trabajo.

El éxito significaba que podía elegir libremente sus proyectos, y muchos coincidían con sus puntos de vista políticamente liberales.

E hizo campaña sobre temas ambientales y por los derechos de los nativos americanos.