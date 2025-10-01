¡Nadie lo sabía! Boy Olmi reveló su verdadero nombre y la curiosa tradición familiar detrás de él

Este martes, Boy Olmi fue invitado a Otro día perdido y sorprendió a todos al revelar cuál es su verdadero nombre. Todo sucedió cuando Mario Pergolini le preguntó al público si alguien sabía cómo se llamaba realmente el actor, y al ver que nadie respondía, destacó: "Nadie sabe tu nombre, es rarísimo".

Fue entonces cuando Olmi aclaró que "Boy" no es su nombre real, sino un seudónimo: "Bueno, de eso se trata mi espectáculo, por eso se llama 'Boy', porque mi nombre no es Boy, sino Carlos". Además, contó que no solo él lleva ese nombre: su padre, su abuelo e incluso su bisabuelo también se llamaban Carlos, revelando una tradición familiar que se ha mantenido por generaciones.

Boy Olmi en Otro día perdido 2 El actor reveló que en realidad se llama Carlos. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

La charla continuó con Pergolini preguntando si su hijo también se llamaba Carlos. "Sí. Yo creí que no se iba a llamar Carlos, hasta que algo, de esto se ocupa mi espectáculo, apareció en eso que se llama el inconsciente transgeneracional y que son mandatos y creencias que son más allá de lo que uno cree que está decidiendo. No pude vencer el mandato familiar", explicó el actor.

"Me metí mucho en la búsqueda de los ancestros, pero no a nivel espiritista, a nivel genealogía. Me metí a tratar de ver quiénes eran los dieciséis tatarabuelos que provenían de religiones, regiones, países del mundo, como cualquiera de nosotros tiene dieciséis tatarabuelos, lo sabemos todos. Uno cree 'mi apellido es tal', pero tu apellido es el de tu papá, más el de tu mamá, más el de tu abuela materna. Y entonces empezar a ver que así como hay italianos, españoles, judíos, rusos, palestinos, árabes, chinos; y en la familia de nosotros hay una cantidad de cosas", continuó el artista.