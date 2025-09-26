Nicolás Cabré se mostró más enamorado que nunca en Otro día perdido: "Una felicidad que no conocía"

El actor participó en el programa de Mario Pergolini y, al hablar de Rocío Pardo, dejó en evidencia todo el amor que siente por ella.

Nicolás Cabré estuvo como invitado en Otro día perdido este jueves y habló sobre su relación con Rocío Pardo, además de sus nuevos desafíos en el teatro. El actor contó cómo está viviendo esta etapa de su vida y adelantó proyectos junto a su pareja, combinando trabajo y vida personal de manera plena y armoniosa.

"¿Y qué es lo que te gustó de dirigir, de correrte un poco? Sos una persona que siempre la hemos visto adelante, sobre todo en comedia, y de golpe empezar a dirigir, a ponerte en otros papeles. El otro día estuvimos con Mariano, vino hace un tiempo acá. Contó también que están trabajando juntos, o que están por trabajar juntos", le dijo el conductor al invitado.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo El actor y Rocío Pardo se casarán. Instagram Rrociopardo.

"Sí, ahora en el verano vamos a hacer una obra que también la vamos a dirigir con Rocío, mi novia. Cuando estrenemos, ya vamos a estar casados", respondió Cabré, dejando entrever su entusiasmo por combinar la vida profesional con la personal.

"¿Sabés que cambia todo ahí? No es lo mismo cuando estés de novio que cuando estén casados, que cambia la charla. No sé qué es lo que cambia con la libreta roja, pero cambia", le advirtió Pergolini, señalando la diferencia que marca el matrimonio en la relación.