¡Se cansó! Marcela Tauro propuso dejar de hacerle notas a una famosa actriz: "No hay que cubrirle más una nota"

En Intrusos, la periodista habló sobre el reciente episodio que protagonizó la actriz y propuso que la prensa no la cubra más.

El regreso de Cecilia Milone a la escena pública este miércoles durante la función para amigos de Viuda e Hijas en Multitabarís estuvo lejos de ser tranquilo. Desde que se conoció su presunto romance con el fallecido Chico Novarro, la relación de la actriz con la prensa se volvió tensa, evitando responder preguntas y mostrando un marcado distanciamiento.

Durante el evento, los cronistas intentaron preguntarle sobre su vida personal, incluyendo si estaba enamorada. Milone respondió con firmeza: "No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios. No es no, en todo. No quiero hacer un móvil", y calificó a los noteros como "abusadores emocionales", generando un momento incómodo frente a flashes y micrófonos.

Cecilia Milone 2 Cecilia Milone no quiso hablar con la prensa. RS Fotos.

En Intrusos compartieron el tenso momento que se vivió en el teatro, y Marcela Tauro lanzó una propuesta contundente.

"Ojalá esta vez los periodistas, los colegas, todos los programas nos pongamos de acuerdo ¡una vez en la vida! Y no hay que cubrirla más. En el caso de Milone hace su espectáculo, le va bien y no necesita de la prensa, pero en el caso de Fernanda Callejón, que es su nueva amiga, tampoco habría que ir. Lo siento por las compañeras", expresó la periodista.