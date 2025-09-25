El fuerte descargo de Cecilia Milone tras el escándalo con periodistas: "Abuso emocional"
La artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram tras pelearse con los cronistas en la puerta del teatro.
Cecilia Milone protagonizó un tenso momento luego de ir a ver la obra de teatro "Viueda e Hijas" y por supuesto que los medios de comunicación quisieron realizarle preguntas que estaban relacionadas a su presente y a la relación con Chico Novarro que desató una fuerte polémica.
Uno de los periodistas le preguntó si estaba enamorada y ella fue tajante: "No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios". Tras la fuerte insistencia de los cronistas, expresó que no quería dar notas y se mostró muy enojada.
Tras lo sucedido, Milone decidió compartir un video en su cuenta de Instagram donde habló abiertamente sobre el tema: "Ayer viví una situación de acoso... De abuso, de abuso emocional, porque no es no, siempre y en cualquier aspecto, no solo en el físico". Luego, subrayó: "El alma también merece un respeto".
Video: Cecilia Milone se defendió tras la polémica con periodistas
"Cuando terminó la obra me abordaron y dije que no quería dar notas, pero se los dije y estuve ahí, no me escapé", siguió contando. La artista recordó la vez que le quisieron realizar una nota en la calle cuando iba con su mascota y sobre esto dejó en claro que al clip "lo editaron de un modo tendencioso".
Por supuesto que sus seguidores no tardaron en comentar la publicación: "Te amo y te defiendo por siempre a capa y espada! Ya sufriste demasiado con este tipo de gente", "Ceci de mi alma! Que horror!! No tienen límites!!! Te admiro y adoro", "No es no! El que dice no, ni está mal, ni es conflictivo, ni tiene por qué dar explicación del NO".