La artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram tras pelearse con los cronistas en la puerta del teatro.

Cecilia Milone protagonizó un tenso momento luego de ir a ver la obra de teatro "Viueda e Hijas" y por supuesto que los medios de comunicación quisieron realizarle preguntas que estaban relacionadas a su presente y a la relación con Chico Novarro que desató una fuerte polémica.

Uno de los periodistas le preguntó si estaba enamorada y ella fue tajante: "No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios". Tras la fuerte insistencia de los cronistas, expresó que no quería dar notas y se mostró muy enojada.

Tras lo sucedido, Milone decidió compartir un video en su cuenta de Instagram donde habló abiertamente sobre el tema: "Ayer viví una situación de acoso... De abuso, de abuso emocional, porque no es no, siempre y en cualquier aspecto, no solo en el físico". Luego, subrayó: "El alma también merece un respeto".

Video: Cecilia Milone se defendió tras la polémica con periodistas El fuerte descargo de Cecilia Milone tras el escándalo con periodistas: "Abuso emocional"

"Cuando terminó la obra me abordaron y dije que no quería dar notas, pero se los dije y estuve ahí, no me escapé", siguió contando. La artista recordó la vez que le quisieron realizar una nota en la calle cuando iba con su mascota y sobre esto dejó en claro que al clip "lo editaron de un modo tendencioso".