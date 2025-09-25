La tajante reacción de Cecilia Milone frente a la prensa en la función de Viuda e Hijas
La actriz asistió a la función de Viuda e Hijas en el Multitabarís y mantuvo una actitud firme y distante con los periodistas.
Cecilia Milone volvió a aparecer en la escena pública este miércoles durante una función para amigos de la obra Viuda e Hijas en el Multitabarís, pero su presencia estuvo marcada por la tensión con la prensa. La actriz, que hace meses reveló su relación extramatrimonial con el fallecido Chico Novarro, evitó responder a los cronistas y mantuvo un silencio rotundo frente a las preguntas.
"¿Estás enamorada?", le preguntaron los movileros, pero Milone respondió con firmeza: "No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios. No es no, en todo. No quiero hacer un móvil". Sus palabras dejaron claro que no estaba dispuesta a dar declaraciones, generando un momento de evidente incomodidad frente a los flashes y los micrófonos.
Así fue el momento en el que Cecilia Milone le hizo frente a la prensa
El desaire hacia la prensa no pasó inadvertido. Ángel de Brito y Laura Ubfal, desde LAM, compartieron imágenes y comentaron la negativa de la actriz a dialogar, mientras los cronistas intentaban conseguir algún comentario sobre su vida privada y su histórico romance con Novarro.
En medio del revuelo, María Fernanda Callejón, quien reemplazó a Milone en la obra, la acompañó y la sostuvo con un abrazo, convirtiéndose en un improvisado refugio frente al asedio mediático. El gesto fue interpretado por muchos como un apoyo frente a la intensa presión de los fotógrafos y periodistas presentes.
Durante la velada también estuvieron presentes Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione y Gonzalo Urtizberea. La dinámica del evento mezcló saludos, fotos improvisadas y momentos de distensión, aunque la figura de Milone continuó imponiéndose por su actitud firme y distante.
Pepe Cibrián, por su parte, posó junto a Milone y Cárpena, intentando aportar un poco de normalidad al ambiente. Sin embargo, en un momento la actriz dejó escapar un grito que interrumpió la calma, disolviéndose rápidamente entre las luces y los murmullos del teatro.