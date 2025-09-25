La tajante reacción de Cecilia Milone frente a la prensa en la función de Viuda e Hijas

La actriz asistió a la función de Viuda e Hijas en el Multitabarís y mantuvo una actitud firme y distante con los periodistas.

Cecilia Milone volvió a aparecer en la escena pública este miércoles durante una función para amigos de la obra Viuda e Hijas en el Multitabarís, pero su presencia estuvo marcada por la tensión con la prensa. La actriz, que hace meses reveló su relación extramatrimonial con el fallecido Chico Novarro, evitó responder a los cronistas y mantuvo un silencio rotundo frente a las preguntas.

"¿Estás enamorada?", le preguntaron los movileros, pero Milone respondió con firmeza: "No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios. No es no, en todo. No quiero hacer un móvil". Sus palabras dejaron claro que no estaba dispuesta a dar declaraciones, generando un momento de evidente incomodidad frente a los flashes y los micrófonos.

Así fue el momento en el que Cecilia Milone le hizo frente a la prensa Cecilia Milone Se Negó A Hablar Con La Prensa

El desaire hacia la prensa no pasó inadvertido. Ángel de Brito y Laura Ubfal, desde LAM, compartieron imágenes y comentaron la negativa de la actriz a dialogar, mientras los cronistas intentaban conseguir algún comentario sobre su vida privada y su histórico romance con Novarro.

En medio del revuelo, María Fernanda Callejón, quien reemplazó a Milone en la obra, la acompañó y la sostuvo con un abrazo, convirtiéndose en un improvisado refugio frente al asedio mediático. El gesto fue interpretado por muchos como un apoyo frente a la intensa presión de los fotógrafos y periodistas presentes.