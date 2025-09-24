Sorpresa en La Voz Argentina: una persona interrumpió la grabación con un peculiar pedido

La llamativa situación capturó la atención de toda la platea, el jurado y en especial al desconcertado conductor del famoso reality de Telefe.

La dinámica del tercer encuentro del Team Luck Ra en La Voz Argentina se vio interrumpida por una intervención inesperada. Apolo, el padre del concursante Thomas Dantas, irrumpió en la escena generando un momento de espontaneidad total. Su carisma y desparpajo, ya conocidos por el público, se apoderaron una vez más del estudio.

Ante la mirada atónita de los presentes en el estudio de Telefe, el hombre de origen brasileño comenzó a expresarse en su idioma natal con una fluidez que resultaba complicada de seguir para casi toda la audiencia. En medio de su discurso, realizó una afirmación que dejó a todos perplejos, asegurando que su hijo y Nicolás Behringer, quien comparte equipo con Thomas, “son el futuro de la nación”. Sin transición, anunció que llevaba una base musical y exigió un micrófono para interpretarla.

La reacción entre los miembros del programa no se hizo esperar. La jurado Juliana Gattas, con su agudeza habitual, encontró el símil perfecto al comentar que su actitud le recordaba a la de “los pastores de los programas que suelen aparecer en la medianoche de la televisión argentina”, un comentario que provocó hilaridad generalizada. Frente al cariz que tomaba la situación, el presentador Nico Occhiato optó por poner un límite claro, denegando el permiso para cantar, pero ofreciendo una alternativa.

El sorpresivo momento en La Voz Argentina La sorpresiva irrupción en plena grabación de La Voz Argentina La sorpresiva irrupción en plena grabación de La Voz Argentina. Video: La Voz Argentina (Telefe)

Como compensación, le propuso que exhibiera sus habilidades en la pista de baile. El invitado sorpresa aceptó de inmediato la invitación, tomando el centro del escenario para ejecutar con entusiasmo una samba. Aunque la técnica dejaba que desear, el resultado fue un segmento genuinamente entretenido que rompió la tensión de la competencia. “Baila como yo”, coreó Occhiato entre risas, alentando el número mientras el auditorio respondía con aprobación.